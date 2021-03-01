7’nci katta intihara kalkışan genç kızı, polis kurtardı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI’da bir iş merkezinin 7’nci katına çıkıp intihara kalkışan genç kız, arkasından yaklaşan bir polis memuru tarafından yakalanıp, kurtarıldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç kız, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Vali Konağı Caddesi’ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Ön ismi Yeliz olan genç kız, sekiz katlı iş merkezinin 7’nci katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. İş merkezindekiler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, genç kızı ikna etmek için çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri de zemine hava yastığı açarak önlem aldı. Genç kız, kendisine arkasından yaklaşan polis memuru tarafından yakalanıp kurtarıldı.
Bu sırada çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, genç kızı kurtaran polis memurunu alkışladı. Sağlık ekipleri, tedavi için genç kızı ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
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