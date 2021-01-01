7’nci kat balkonundan atlayan liseli Feyzanur, hayatını kaybetti

Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, 7’nci kattaki evlerinin balkonundan atlayan lise öğrencisi Feyzanur S. (17), yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7’nci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Feyzanur’u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Feyzanur S.’nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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