770 yıllık Selçuklu eseri köprünün taşları ortaya çıktı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta, Yeşilırmak üzerinde bulunan 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü’nde, Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi’nce başlatılan restorasyon çalışmasıyla üzerine dökülen asfaltın kazılması sonucu eski döşeme taşları ortaya çıktı.

Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak üzerinde yer alan, kesme taştan yapılan 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki 5 gözlü Hıdırlık Köprüsü, 1250 yılında Selçuklular döneminde yapıldı. İsmini su kenarındaki yeşillik ve ağaçlık alanlara verilen sıfattan alan ve 2013 yılında araç trafiğine kapatılan köprünün üzerine 20 yıl önce dökülen asfaltın kazınarak eski haline dönüştürülmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi’nce çalışma başlatıldı. Yapılan restorasyon çalışmalarında asfaltın kazınmasıyla köprünün döşeme taşları ortaya çıktı.

‘TARİHİN İZLERİNİ GÖREBİLİRSİNİZ’

Köprüde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Tokat’ta her adımınızda tarihin izlerinin görebilirsiniz. Tokat şehrimiz doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle en nadide iller arasında yer alıyor. Tokat Belediyesi olarak bizler, bir yandan şehrimizin altyapısına, yollarına, asfaltına kısaca temel belediyecilik hizmetlerine yönelik köklü çözümler üretirken bir yandan da bu şehrin tanıtımını sağlamak, tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmaya gayret ediyoruz. İşte bunlardan biri de Hıdırlık Köprümüzdür” dedi.

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