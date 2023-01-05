77 bin lirasını alan dolandırıcılara 2’nci kez dolandırılmaktan kurtuldu

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da bankadan çektiği 77 bin 300 lirasını dolandırıcılara kaptıran Duran Derin’i (70), yeniden dolandırılmaktan polis kurtardı.

Olay, Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Duran Derin’i 3 gün önce telefonla arayan 1 kişi, kendisi polis olarak tanıtıp ‘Seni güvence altına alacağız. Senin kimliğinle işlem yapıyorlarmış’ diyerek banka hesaplarındaki parayı, verecekleri hesaba yatırmasını istedi. Duran Derin, 3 gündür dolandırıcılar tarafından telefon ile aranması üzerine bugün bankaya gidip, hesabındaki 77 bin 300 lirayı, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişilerin hesabına aktardı.

İKİNCİ KEZ DOLANDIRMAK İSTEDİLER

Duran Derin’in bankadan çıkıp, eve döneceği sırada eşi Ayşe Derin telefonla aradı. Ayşe Derin, eşi Duran Derin’e, ”Polisler tekrar telefonla arayıp para istediler. Eve gelip parayı alacaklarmış” dedi. Duran Derin, yolda gördüğü polis ekiplerine ”Beni telefonla polis aradı. ‘Seni güvence altına alacağız. Senin kimliğinle işlem yapıyorlarmış’ dedi ve para istedi. Ben parayı yatırdım. Şimdi tekrar istemişsiniz ama ben parayı yatırdım” dedi. Ardından polis, Duran Derin’e, kendisini arayanların sahte polis, olduğunu ve dolandırdıklarını anlattı. Polis, Duran Derin ile eve geldi.

‘POLİS ARAMAZ’

Araçta beklerken, dolandırıcıların evde olabilme ihtimali üzerine tabancasını çıkaran polis, kapı zilini çaldı. Kapıyı açın Ayşe Derin, polisleri görünce ‘’Beni arayanlar siz değil miydiniz? Yoksa başkası mı aradı?’’ diye sordu. Polis de ”Teyzeciğim biz sizi aramadık. Sizi kandırmışlar. Polis böyle bir şey için aramaz. Polis yalanla iş yapar mı?” diyerek durumu anlattı. Böylelikle Derin çifti, dolandırıcılara ikinci kez para ödemekten son anda kurtarıldı. Polis, Derin çiftini dolandıran şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başladı.

Yaşadıklarını anlatan Duran Derin, ”Halil Balcı isimli birisi beni arayıp ‘Seni güvence altına alacağız. Senin kimliğinle işlem yapıyorlarmış’ dediler. 3 gündür neler çektim. Yatırdığım makbuzlar burada. Benim gönderdiğim 77 bin 300 lira Konya’dan çekildi. Hepsinden şikayetçiyim. Bu parayı da eşimin tedavisinde kullanacaktım” ifadelerini kullandı. (DHA)

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