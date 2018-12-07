Sinema ve televizyon ödülleri Altın Küre (Golden Globe) adayları açıklandı. 76’ncısı gerçekleştirilecek Altın Küre ödül töreni, 6 Ocak 2019’da yapılacak. İşte 2019 Altın Küre adayları…
DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM
If Beale Street Could Talk
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
A Star Is Born
KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ FİLM
Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice
DRAMA TV DİZİSİ EN İYİ KADIN OYUNCU
Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)
Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)
Keri Russell, “The Americans “(FX)
Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)
Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)
KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Christian Bale, “Vice”
Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”
Viggo Mortensen, “Green Book”
Robert Redford, “The Old Man and the Gun”
John C. Reilly, “Stan and Ollie”
SİNEMA DALINDA EN İYİ YÖNETMEN
Bradley Cooper, “A Star Is Born”
Alfonso Cuarón, “Roma”
Peter Farrelly, “Green Book”
Spike Lee, “BlacKkKlansman”
Adam McKay, “Vice”
SİNEMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, “Green Book”
Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”
Adam Driver, “BlacKkKlansman”
Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”
Sam Rockwell, “Vice”
SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Glenn Close, “The Wife”
Lady Gaga, “A Star Is Born”
Nicole Kidman, “Destroyer”
Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”
Rosamund Pike, “A Private War”
KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Emily Blunt, “Mary Poppins Returns”
Olivia Colman, “The Favourite”
Elsie Fisher, “Eighth Grade”
Charlize Theron, “Tully”
Constance Wu, “Crazy Rich Asians”
SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Amy Adams, “Vice”
Claire Foy, “First Man”
Regina King, “If Beale Street Could Talk”
Emma Stone, “The Favourite”
Rachel Weisz, “The Favourite”
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