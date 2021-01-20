75 yaşındaki hasta, karlı yolda ambulansa kızakla taşındı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde 75 yaşındaki hasta, köylüler tarafından evinden alınıp, karlı yolda kızakla ambulansa taşındı. Sağlık personelinin hemen ilk müdahaleyi yaptığı hasta, hastaneye götürüldü.

Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde, 75 yaşındaki hastanın rahatsızlandığı bilgisini alan sağlık ekipleri, yola çıktı. Ağrı’ya 60 kilometre uzaklıkta olan köye ulaşan ekipler, kar nedeniyle eve kadar ambulansla gidemeyince köylüler de kızakla çözüm buldu. Köydeki kızağı hazırlayanlar, yaşlı hastayı alıp, ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekipleri, hemen ilk müdahaleyi yaptıkları hastayı ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

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