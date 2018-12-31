Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazılarla Taşhan bölgesinde bulunan 7,5 milyon yıllık fosillerin sergiye hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor.

Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından şehrimize kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi’ni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile beraber gezdi. Başkan Çelik, Vali Günaydın ile beraber Türkiye’nin en büyük gökevi olan planetaryumda bilimsel film izledi. Vali Günaydın ve Başkan Çelik, Bilim Merkezi’ndeki imalathane çalışmalarına katılan evlatları da ziyaret etti.

Bilim Merkezi’ndeki sergi alanlarını gezen Vali Şehmus Günaydın’a Kayseri Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin bilgi verdi. Bilim Merkezi’ndeki Devr-i Dinozor sergisini de gezen Vali Günaydın ve Başkan Çelik, hemen sonra Bilim Merkezi’nde 7,5 milyon senelik fosiller için oluşturulan laboratuarı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazılarla Taşhan yerinde bulunan 7,5 milyon senelik fosillerle alakalı yapılan çalışmalar hakkında Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan bilgi verdi. ortalama 4 ay önce kazı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Pehlevan, “Bu önemli buluntuların teşhiriyle alakalı çalışmaları sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiği destekler sebebiyle teşekkür ediyoruz. Verdiği destekler yardımıyla bu noktalara geldik” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu dile getirdi ve 7,5 milyon senelik fosillerin de bu zenginliklerin örneği olduğunu söyledi. Eskiye dair izlerin ortaya çıkarılmasının önemine işaret eden Başkan Çelik, “Kültepe’de 6 bin sene öncesine ilişik nesneler çıkarıyoruz. Yamula Barajı kenarında Taşhan yerinde de 7-75 milyon sene eskiye dair hayat izlerini ortaya çıkardık. Dünyada eşi aynı olmayan, günümüz fillerinin atası sayılabilecek bir file ilişik alt çene dişlerinin örneği yok. Bunun dışında farklı nesneler de çıkarılıyor. Şehrimize kıymet katan buluntuları inşallah kısa süre içinde sergilemeye başlayacağız” diye konuştu.

Vali Şehmus Günaydın da, destekleri sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’ne çalışmaları sebebiyle de kazı heyetine teşekkür etti. Bu önemli eserleri turizme kazandırmak gerektiğini ifade eden Vali Günaydın, “İlimize daha çok turistin gelmesi için fosil müzesi, ticaret müzesi gibi müzeler açmamız lazım. Bu konuda belediyemizin çalışmaları da var. Bu çalışmalara büyük katkı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.