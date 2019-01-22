74 yaşındaki eşi Esme Aksakal’ı bıçakla öldüren, sonra da kendi kollarını kesip, 1 kutu da ilaç alarak intihara kalkıştığını iddia eden 83 yaşındaki Bilal Aksakal, ilk duruşmaya çıktı.

Bilal Aksakal, eşi Esme’yi sosyal medyada başka erkeklerle mesajlaştığı ve kendisinden ayrılmaya karar verdiği için öldürdüğünü öne sürdü.

Karşıyaka ilçesinde, akşam saatlerinde doğalgaz istasyonundaki kokulandırma biriminde arıza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Gaz ekipleri istasyondaki arızayı giderdi ancak, havaya kokulandırma gazı sızdı. yelin da etkisiyle bazı mahallelerde etkili olan kokuyu saf gaz kaçağı sananlar, açık alanlara çıktı. Kokudan korunmak isteyen bazı kişiler ise maske takarak tedbir almaya çalıştı. Yüzlerce kişinin polisi araması ile bilgilendirilen 110 AKS ekipleri bölgeye gelerek çevrede inceleme yaptı.

Bu arada Örnekköy Mahallesi’nde nefes darlığı yaşayan kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yoğun gaz kokusunu almış olduğu için dışarıya çıktığını ifade eden 60 yaşındaki Tuncer Zinkaya, “Ben tvde film seyrediyordum, gaz kokusu hissettim sonra tüpten mi kaçırıyor dedim, tüpü denetim ettim ve bahçeye çıktık. Dışarıda daha acayip bir koku var, kokudan duramayınca ben polisi aradım adres verdim durumu anlattım. Polis ekipleri de bana ‘yetkililere iletiyoruz’ dedi ailecek dışarı çıktık dışarıda da durulmuyor. Gaz kokusundan yatamıyoruz yatsak ihtimal öleceğiz.” dedi.

‘MAHSUR KALDIK’

Yoğun kokudan dolayı evde duramadıklarını söyleyen Adile Kara ise “Gaz kokusundan evlerimizde duramıyoruz, onun için dışarı çıktık. ortalama bir saattir dışarıdayız çocuklarımızla birlikte. Biz tüpten geliyor zannettik dışarı çıktık, dışarısı daha kötüydü. Ne evde ne de dışarıda duramıyoruz niçin olacak bu şekilde bilmiyorum mahsur kaldık” diye konuştu.

İZMİR GAZ’DAN ‘SIZINTI YOK’ AÇIKLAMASI

Konuyla alakalı İzmir Gaz, resmi sitesinden açıkalamada bulundu. İzmir Gaz yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Doğalgaz şehir şebekesinden kaynaklı olarak cadde ve sokaklarda herhangi bir kaçak veya sızıntı söz konusu değildir. Örnekköy RMS-A istasyonumuzdaki kokulandırma biriminde meydana gelen teknik bir arızadan dolayı bir doz kokulandırma maddesi havaya sızmıştır. Ekiplerimiz çabucak müdahale ederek zorunluluk önlemleri almıştır. Vatandaşlarımızın can ya da mal güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum söz konusu değildir.”