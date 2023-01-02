72 yaşındaki kanser hastası kadını bayıltana kadar dövüp, para ve altınlarını aldı

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Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’nın Yüreğir ilçesinde Habip Kölge (40), yalnız yaşayan ve kanser hastası olan Lütfiye Atbeyen’i (72) darbederek bayılttıktan sonra para ve altınlarını çalıp, kaçtı. Dehşet anlarını anlatan Atbeyen, “Hiçbir şey söylemeden ağzımı kapatıp, dövmeye başladı. Yere düştüm, ‘Allah’ını seversen bırak beni’ dedim, bırakmadı. Belki 20 dakika dövdü” dedi. Gözaltına alınan Kölge tutuklandı.

Seyhan Mahallesi’nde yalnız yaşayan ve meme kanseri tedavisi gören Lütfiye Atbeyen, 25 Aralık günü saat 15.00 sıralarında banyoya girdi. Bu sırada eve gelen şüpheli, kapıyı çaldı ancak Atbeyen açmadı. Banyodan çıkıp, üzerini giyinen Atbeyen, kapıyı açtığında yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen kişiyle karşılaştı. Şüpheli, bağırmaması için kadının ağzını eliyle kapatıp, içeri sürükledi. Atbeyen’i dakikalarca darbeden şüpheli, kadının baygınlık geçirmesiyle yatak odasına gitti. Şüpheli, dolabın içindeki 4 bin TL, 6 çeyrek ile 1 tam altın ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. Bu anlar ise sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bir süre sonra kendine gelen Lütfiye Atbeyen, komşularından yardım sitedi. Yüzü kanlar içinde kalan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, Habip Kölge olduğunu belirledi. Bir mobilya dükkanında işçi olarak çalışan Kölge’nin, olay yerine iş arkadaşı Oğuzhan T.’nin (23) kullandığı otomobille geldiği tespit edildi. Daha sonra harekete geçen polis, şüphelileri D-400 yolundaki iş yerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

‘BELKİ 20 DAKİKA BENİ DÖVDÜ’

Dehşet anlarını anlatan Lütfiye Atbeyen, “Banyodayken 3 kez kapı çaldı. Başta açmadım. Üzerimi giydikten sonra kapıyı açtım. Elleri eldivenli, yüzü maskeli bir şekilde karşıma çıktı. Hiçbir şey söylemeden ağzımı kapatıp, dövmeye başladı. Yere düştüm, ‘Allah’ını seversen bırak beni’ dedim, bırakmadı. Belki 20 dakika beni dövdü. Tek başımaydım, çok korktum. Yere düşüp, bayılınca altınlarımı ve paramı çalıp, gitmiş. Onlar benim kefen paramdı” diye konuştu.

Emniyete götürülen Habip Kölge ise ifadesinde, “Teyzenin parası ve altınları olduğunu biliyordum. Alkolün etkisindeydim ve şansımı denedim” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kölge, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Oğuzhan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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