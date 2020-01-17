İstanbul’da yaşayan 31 yaşındaki Ceren Saltoğlu, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 130 kiloya kadar ulaştı. Nefes darlığı ve uyku problemi yaşayan genç kadın, tüp mide ameliyatı sonrası 72 kilo vererek 58 kiloya kadar düştü. Ameliyat sonrası yaşamının değiştiğini ifade eden Saltoğlu, “Şimdi tamamen yepyeni bir Ceren olarak yoluma devam ediyorum” dedi.

Kilo verme süreci sonrası vücut sarkması problemi yaşayan ve post bariatrik cerrahiyle yeniden hayata dönen kadınlar, Estetik International Sağlık Grubu’nda bir araya geldi. Bu kadınlardan biri olan 31 yaşındaki Ceren Saltoğlu, 3 yıllık zorlu mücadelesini anlattı. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 130 kiloya kadar çıkan genç kadın, nefes darlığı ve uyku problemi yaşamaya başlayınca kilo vermeye karar verdi. Diyet denemeleri de olumsuz sonuçlanınca çareyi tüp mide ameliyatında bulan genç kadın, ameliyat sonrası 3 yıllık süreçte tam 72 kilo vererek 58 kiloya kadar düştü. Saltoğlu, vücudunda oluşan sarkmalar nedeniyle 4 operasyon geçirdi.