710 gram doğan Arden bebek, hayata tutundu

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Emre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, gebeliğin 24’üncü haftasında 710 gram olarak dünyaya gelen ve Salihli’deki özel hastanede tedaviye alınan Arden bebek, 4,5 aylık tedavi süreci sonunda annesine teslim edildi.

Yunusemre ilçesinde yaşayan Seda Aykıran (27), 24 haftalık hamileyken, ani doğum sancılarının artmasıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne gitti. Hemen doğuma alınan Aykıran, 6 Haziran’da sezaryenle 710 gram ağırlığında ve 32 santimetre boyunda erkek bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak doğan ve yaşamasının çok zor olduğu belirtilen bebeğe, Arden ismi verildi. Kalp ve solunum sorunları yaşayan Arden bebek, sevk edildiği ilçedeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arden, 130 gün sonra 3 kilo 200 gram ağırlığına ve 40 santimetre boyuna ulaşarak zorlu yaşam mücadelesini kazandı. Arden bebeğin, yapılan son kontrolünde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

130 GÜNLÜK ZORLU YAŞAM MÜCADELESİ

Arden bebeğin kendilerine sevkli geldiğini belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Türker Borucu, “24 haftalık dünyaya gelen Arden bebek, geldiğinde solunum cihazına bağlıydı. Dünya geneli bu tür bebeklerin yaşama şansı gerçekten çok düşük, yüzde 80’i ilk 1 hafta içerisinde kaybediliyor. Bizim de işimiz çok zordu. Kuvözde anne karnına yakın bir ortam hazırlama çalıştığımız gibi ekip olarak elimizden gelenin fazlasıyla yaptık. 52 gün boyunca solunum cihazına bağlı desteğe devam ettik” dedi.

‘HAYAT MÜCADELESİNİ MİNİCİK YÜREĞİYLE KAZANDI’

Sürecin çok zorlu geçtiğini anlatan Dr. Borucu, “Beslenme, solunum ve kalp sorunları yaşarken, Arden bebeğimiz 2 defa da gözünden ameliyat olma durumunda kaldı fakat tahminimizden çok daha güçlü çıktı. 130 gün süren hayat mücadelesini o minicik yüreğiyle kazandı. Doğduğunda Arden bebek, 710 gramdı fakat bu süreçte kilo kayıpları oldu. 500 grama kadar düştü. 130 günün sonunda 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı şekilde annesine teslim ettik” diye konuştu.

‘KANGURU YÖNTEMİ, ARDEN BEBEĞİ HAYATA BAĞLADI’

Ailenin bekleyişinin de zorlu olduğunu vurgulayan Dr. Borucu, “Annesi her gün düzenli olarak hastaneye ziyaretine geldi. Biz de geldiği her gün bebeği annesinin kucağına vererek erken doğum nedeniyle anne ve bebek arasında kopan bağı, kanguru yöntemiyle uyguladık. Kanguru yöntemi bebeğin sağlıklı taburcu olmasında çok çok etkili oldu” dedi.

‘MUCİZE YAŞADIK’

Bebeğini 130 gün sonra kucağına alan Seda Aykıran ise “Bir mucize yaşadık. Bebeğimi zorlu sürecin sonunda kucağıma aldım. Daha önce 5 aylık bir bebeğin yaşadığını hiç görmemiş ve duymamıştım. O durumu biz yaşadık ve mücadelemizi kazandık” diye konuştu. (DHA)

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