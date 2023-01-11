71 yaşındaki babasının böbreğiyle hayata bağlandı

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da Hacı Emin Üşenmez (71), böbrek yetmezliği teşhisi koyulan oğlu Halit Üşenmez’e (42) böbreklerinden birini Ankara’da nakil operasyonuyla vererek hayata bağladı. Halit Üşenmez, ”Böbrek taşı ameliyatı sonrası böbreklerim iflas etti. Doktorlar ameliyatla böbrek nakli olabileceğimi söyledi. Babamın böbreğiyle yaşıyorum. Babam ile birlikte tek böbrekle hayatımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kentte yaşayan 2 çocuk babası Halit Üşenmez’e, 1 yıl önce böbrek taşı ameliyatı sonrası böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Haftanın 4 günü diyaliz tedavisine başlayan Üşenmez’e, böbrek nakli yapılması halinde eski sağlığına kavuşabileceği belirtildi. Donör araştırması sırasında babası Hacı Emin Üşenmez’in böbreğinin Halit Üşenmez’e verilmesi uygun görüldü. Ankara’daki hastanede yapılan operasyonla Hacı Emin Üşenmez’in böbreklerinden biri, oğluna nakledildi.

‘HAYATIMI BABAMA BORÇLUYUM’

Babasının bağışladığı organla hayata tutunan Halit Üşenmez, “Böbrek taşı ameliyatı sonrası böbreklerim iflas etti. Doktorlar ameliyatla böbrek nakli olabileceğimi söyledi. O dönem ilk önce kadavra böbreğe yazıldık. Geç çıkacağı söylenince yakınlarımızdan nakil için araştırmaya girdik. Böbreği de babam verdi. Babamla birlikte tek böbrekle hayatımızı sürdürüyoruz. Şimdiki hayatımı babama borçluyum. O dönemde tamamen tükenmiştim ve ölümden döndüm. İşe dahi gidemedim. Günlerim diyalizle ev arasında geçti. Zaten diyalize girince hiç dermanın olmuyor. Ben o dönemden çok etkilenmiştim. Allah’ım beni bu durmadan kurtardı” diye konuştu.

Hacı Emin Üşenmez ise “Biz o dönemde kadavra böbrek bulamadık. Baktım, oğlum tehlikeye giriyor. Doktorlara ‘Benim böbreğim olur mu?’ dedim. Tahlillerde tuttu ve ben de verdim. Oğlum da iyi oldu, ben de iyiyim. Gençlerimiz ölmesin, yaşasın. 4 kız ile 2 oğlum var. Şu anda çok şükür, ikimiz de çok iyiyiz. Bundan büyük mutluluk yok. Oğluma bir şey olsa sıkıntı çekecektik. İkimizin de şimdi mutlu ve tatlı bir hayatı var” dedi.

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