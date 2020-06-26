KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Sinema Destekleme Kurulu’nun, 71 belgesel film yapım projesine toplam 5 milyon 619 bin lira destek sağlama kararı aldığını duyurdu. Bakanlık tarafından 2020’de sinema sektörüne sağlanan toplam destek tutarı ise 32 milyon 178 bin TL’ye ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın nitelikli yapımların gerçekleştirilmesinde ve sektörün gelişmesinde önemli rol oynayan destekleri; bakanlık temsilcisi, sinema meslek birliklerinin temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 8 kişilik Sinema Destekleme Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda belirlendi. Sinema Destekleme Kurulu, 2020/3 sayılı kararıyla 71 belgesel film yapım projesine toplam 5 milyon 619 bin lira destek sağlama kararı aldı. Toplam 476 belgesel film yapım projesi başvurusunu değerlendiren kurulun bu yıl sağladığı 5 milyon 619 bin lira tutarındaki destek, bugüne kadar verilen en yüksek belgesel film yapım desteği oldu. Bakanlık tarafından 2020 yılı içinde sinema sektörüne sağlanan toplam destek tutarı ise 32 milyon 178 bin TL’ye ulaştı.

DESTEKLENEN BELGESEL FİLM YAPIM PROJELERİ

Anadolu coğrafyasının önemli kültür değeri olan Muğla Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı ile o dönemin yaşamını bugüne aktaracak olan yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu’nun ‘Evlerinin Önü’ adlı belgeseli, kurulun desteklediği projeler arasında yer aldı. Belgesel film alanının başarılı ismi yönetmen ve yazar İsmet Arasan’ın ‘Balkanların Türkçe Hafızası’ adlı belgeseli destek alan diğer proje oldu. Hasan Özgen’in ‘Anne Türkler Geliyor’ adlı projesi de desteğe hak kazandı. Türk belgeselciliğinin en önemli isimlerinden biri olan ve 2004 yılında hayatını kaybeden yönetmen Süha Arın’ın 1979 yapımı ‘Tahtacı Fatma’ belgeseline yıllar sonra ışık tutacak olan Sezer Ağgez’in yönetmenliğini yapacağı ‘Fatma’dan Sonra 40 Yıl’ adlı belgesel ise desteklenecek diğer proje oldu. Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden bilim ve kültür insanı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un yaşamını anlatan ‘Haluk Dursun-Kültürü Savunan Adam’ adlı belgesel de destek alan projeler arasında.