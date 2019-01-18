Hacker’ların siber saldırıları her geçen gün artıyor ve pek çok kullanıcı bu saldırılar sonucu ya hesaplarını kaybediyor ya da dolandırılıyor.

Son olarak internete sızan 770 milyonu aşkın e-posta adresi şaşkınlık yarattı. Öyle ki, bu e-postalar arasında şifrelerle eşlenmiş olanlar bile bulunuyor.

Bugün için e-posta adresimizle pek çok yere kayıt oluyoruz; hatta aradan geçen zaman içinde hangi sitelere e-posta adresimizi verdiğimizi bile unutuyoruz. Bu web sitelerine siber hücum olmuş mu olmamış mı hiçbir fikrimiz yok. Troy Hunt adlı güvenlik uzmanı, durumun vahametini ortaya koymak yerine kullananların e-posta adreslerinin çalınıp çalınmadığını anlamaları için özel bir platform kurmuş ve bu platforma Have I Been Pwned adını vermiş.

Bu platform, bugüne dek gerçekleşmiş olan siber saldırılarda Hunt’un elde edebildiği kişisel verilere ilişik veri tabanlarını içinde bulunduruyor ve dileyen hepimiz bu platformda arama yapabiliyor. Herhangi bir veri kaydedilmediği için kullanıcılar e-posta veya şifrelerini karşılaştırabiliyor.

Hunt’ın bu veritabanında 772 milyon e-posta adresi bulunuyor. Gerçekten de çok yüksek bir sayıdan bahsediyoruz! başka taraftan bir hack forumundan paylaşılan veri tabanı ortalama olarak 87GB ve 2.6 milyardan fazla satır barındırıyor.

Bunun yanı sıra Collection #1 adı verilen bu özel veri tabanında 21 milyon adet de şifre bulunuyor ki görüleceğe suretiyle artık herhangi bir yerden e-posta adresimizin internete sızmaması pek mümkün görünmüyor.