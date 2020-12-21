700 lira çaldığı market kasasına 5 lira bıraktı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da marketin kasasından 700 lira çalan kapüşonlu hırsız, kasaya 5 lira bırakıp kaçtı. Olayın görüntülerini izleyen market sahi, “5 lira bırakıyor, aferin” dedi.

Antalya’da önceki gün Kepez ilçesindeki bir markete gelen kapüşonlu hırsız, kasadaki kadına, “Market sahibi nerede?” diye sorup onu çağırmasını istedi. Kasadaki kadın market sahibini çağırmak için dışarı çıkınca hırsız önce kasanın yerini keşfetti. Bu arada markete gelen bir müşteriye ekmek satıp parasını kasaya koyan hırsız, müşteri marketten çıktıktan sonra kasaya yöneldi. Kasadaki 700 lirayı çalan zanlı, market sahibinin görebileceği bir noktaya 5 lira bırakıp kaçtı. O anlar marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kimliği açıklanmayan hırsız, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

‘MÜŞTERİYE EKMEK SATMIŞ’

Market sahibi, hırsızın soygun anlarını sosyal medyadan paylaştı. Market sahibinin, “5 lira bırakıyor, aferin” sözleri görüntülere de yansıdı. Market sahibi ayrıca yaşadıklarını, “Hırsız müşteriye ekmek sattıktan sonra çekmecedeki parayı alıp kaçıyor. 15 dakika sonra kahraman polislerimiz yakalıyor” notuyla paylaştı. Şüphelinin emniyetteki zorgusu sürüyor.

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