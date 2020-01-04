Yıl 1950. Demokrat Parti büyük bir seçim zaferiyle iktidara gelmişti.Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes Başbakan olmuştu. O günlerde Birleşmiş Milletler’den bir çağrı geldi:



Güney Kore ile Kuzey Kore arasında kanlı çatışmalar oluyordu.



Kuzey Kore, arkasına Çin’i almış, ülkenin güneyini yakıp yıkıyor, insanları öldürüyordu.



Bu savaşın durdurulması, Güney Korelilerin katliama kurban gitmelerinin engellenmesi gerekiyordu.



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Çiçeği burnundaki Demokrat Parti iktidarı bu çağrıya hemen olumlu yanıt verdi.



Çünkü, Sovyetler Birliği’ni büyük bir tehdit olarak görüyor, onlara karşı NATO ittifakında yer almak istiyorduk. Birleşmiş Milletler’in çağrısına olumlu yanıt verirsek Batı dünyasında sempati yaratacak, bunun rüzgarıyla NATO’ya kabul edilecektik.



1950’nin Eylül ayında 5083 kişiden oluşan Türk tugayı binlerce kilometre uzaklıktaki Kore’de yaşanan iç savaşa müdahil olmak üzere yola çıktı.



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Kore Savaşı 1953’ün Temmuz’una kadar sürdü.



Bu savaşta 721 Türk askeri şehit olurken, 2147’si yaralandı. 175’inden ise bir daha haber alınamadı.



Birleşmiş Milletler Gücü’ne destek veren ülkeler arasında ABD ve İngiltere’den sonra en fazla kaybı biz vermiştik.



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Son derece iyi niyetle gitmiştik oraya.



Amacımız iç savaşı durdurmak, katliamları önlemekti.



Ama sonuç bizim için çok acı oldu.



Henüz 20’li yaşlarını süren yüzlerce evladımız hayatını kaybetti. Yaralanan binlerce askerimizin çoğu ise ömür boyu sağlık sorunları yaşadı.



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Sonuç olarak diyeceğim şu:



“Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızı korumak istiyoruz” gerekçesiyle komşu olmadığımız bir ülkede süren iç savaşta taraf olmak bünyesinde ciddi riskler ve tehlikeler barındırıyor.



70 yıl önce Kore’de girdiğimiz savaşı hatırlamakta yarar var.

