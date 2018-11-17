Çanakkale’de kaporta ustası olarak çalışırken, 2004’te geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ümit Burunlular (43), 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda 5 Türkiye, 2 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu kazandı. 7 yıldır Avrupa’da ve dünyada rakip tanımayan milli sporcu Ümit Burunlular, son olarak Antalya’da düzenlenen 40’ncı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda ise +75 Ağır Sıklet kategorisinde sağ ve sol kolda namağlup dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı ve milli sporcu olan Ümit Burunlular, 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda Avrupa ve dünyada rakiplerine şans tanımadı. Başarılarla dolu bir 7 yıl geçiren Ümit Burunlular, 5 Türkiye birinciliği, 5 dünya birinciliği, 2 Avrupa birinciliği, 2 Avrupa ikinciliği, 2 dünya ikinciliği ile Türkiye ikincilikleri ve üçüncülüğü olmak üzere 43 madalya kazandı. Son olarak Antalya’da 12-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 40′ ıncı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda +75 Ağır Siklet kategorisinde sağ ve sol kolda nağmağlup dünya şampiyonluğuyla 2 kupa kazanan milli sporcu Ümit Burunlular, büyük bir başarıya imza attı.

TOPLAMDA 197 TON AĞIRLIK KALDIRARAK, DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANDI

Antalya’da kazandığı namağlup Dünya Bilek Güreşi Şampiyonluğu’na nasıl hazırlandığını da anlatan Ümit Burunlular, “Serkan Yaylacı hocamızla bir çalışma programı yaptık. Hafta’nın 3 günü şampiyonaya hazırlandım. 8 haftalık bir program yaptık. 3 hafta kuvvet antrenmanı yapıldı. 3 hafta statik çalışma yapıldı. 2 hafta da teknik ve taktik çalışması olmak üzere toplamda 197 ton ağırlık kaldırarak, Dünya Şampiyonası’na hazırlandım” dedi.

SIKLETİNDE SAĞ VE SOL KOLDA NAMAĞLUP DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Antalya’da düzenlenen 40’ıncı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Türkiye ve Çanakkale’ye büyük bir zafer yaşattığı için gurur duyduğunu ifade eden Ümit Burunlular, şöyle konuştu:

“Antalya’daki şampiyonada 11 sol, 9 sağ kolda çeşitli ülkelerin engelli sporcuları vardı. Bunların hepsini yenerek, namağlup finale kaldım. Finalde de Rusya’dan bir rakibim ile karşılaştım. Onu da yaptığımız çalışmaların karşılığını alarak zorlanmadan yendik ve Çanakkale’mize, Türkiye’mize altın madalyalarımızı kazandırmış olduk. Çok mutluyum.”

HEDEF; OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Sağ ve sol kolda dünya şampiyonluğuna ulaşmasının ardından hedefinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydeden Burunlular, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ama yapmış olduğum sporun olimpiyatlarda yeri yok. Antalya’da düzenlenen şampiyonaya paralimpik komitesi geldi. Eğer onaylarlarsa, ki 2 bine yakın sporcu ve teknik ekibi Türkiye’nin ev sahipliğinde çok iyi bir şekilde ağırladık. Olimpiyatta eğer paralimpik olursa, Dünya Şampiyonası’nda sağ ve sol kolda kazandığımız bu madalyaları olimpiyatlarda da yarışarak, olimpiyat şampiyonu olarak Çanakkale’ye kazandırmak istiyorum.”

