BTK, ‘onay’ şartıyla ayrıca 888’li hatlardan gönderilen ‘kefilsiz ve şartsız kredi verileceği veya hediye çeki kazanıldığı’ mesajlarıyla dolandırıcılık yapılmasının da önüne geçti.

Dolandırıcılıkta sınır tanımayan sahtekarlar, son haftalarda ‘kurye tuzağı’ ile yeni kurbanlar buluyordu. Dolandırıcılar, kurbanlarını ağlarına şu şekilde düşürüyordu: Sizi telefonunuzdan birisi arıyor, ‘Şu an evinizin kapısının önündeyim. Kuryeniz var’ derken telefon kapanıyor.

Siz de yarım kalan konuşma üzerine nereden, neyin geldiğinin büyük merakıyla, telefonunuzda görülen numarayı aradığınızda, 0888 ile başlamış olan bir numarayı aramanız için yönlendiriliyorsunuz.

1 AYDA 1 SENELİK FATURA

Bu ‘0888’ ile başlamış olan numarayı aradığınızda ise ciddi hasara uğruyorsunuz. zira bu hatların tarifesi, ‘katma kıymetli hat’ olarak sınıflandırıldıkları için daha pahalı. Aradığınızda 7 saniyede bir 25 lira ücret kesiliyor. Sizi telefonda ortalama 4-5 dakika bu biçimde bekletiyorlar. Sonra telefon kapanıyor. Artık o ayki faturanızda mevcut ödeme dozunuzun üzerine 1000 liraya yakın bir fazlalık ekleniyor. Yani bir ayda senelik bir fatura ödüyorsunuz.

BTK DEVREYE GİRDİ

Posta Gazetesi’nin 28 aralık 2018 tarihindeki sayısında ‘Kurye ile ‘cep’ten vurgun’ başlığı ile verdiği haberin üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçti. BTK, 888/898’li numaralarla alakalı katma kıymetli hizmetlernde yaşanmış olan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hatların, 888’li hizmete açılmasında ‘abonenin onayı’ zorunluluğu getirildi. Hatları 888/898’li numaralara kapalı abonelere, bu numaralara doğru çağrı başlatılması halinde bilgilendirme duyurusu da parasız yapılacak.

TİCARİ HAT PARA KAZANIYOR

BTK’nın kararını pozitif bulan Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, ‘katma kıymetli hattın’ ne anlama geldiğini şu şekilde açıkladı: “888’li hatlara, katma kıymetli hat denmesinin nedeni, ticari hat olmaları. Yani bir kurum ya da kuruluş 888’li hattın ‘sağlık danışma hattı’, ‘sosyal güvenlik hattı’, ‘tüketici hakı hattı’ gibi taleplerle kendisine özel açılmasını talep edebilir.

Buradaki önemli bir ayrıntı da 888 arandığında, aranan hat, daha çok ücret tarifesi uygulanması nedeniyle, para kazanıyor. olağan başka hatlarda ise ücret tarifeniz kadar oluyor.”