7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte yüksek desibel sese sahip abartı egzoz kullanan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Ehliyeti olmayan bir motosiklet sürücüsünün uygulama noktasından kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Arkadaşı kaçan motosiklet sürücüsü, "Arkadaşım kaçabilir, kaçtı yani. Ehliyeti yoktu. Sağlık olsun ben de ceza yedim birkaç eksikliğim vardı. Plakam kapalıydı" dedi.