7 milyon lira harcanan bungalovlar atıl kaldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda İdare Mahkemesi’nin iptal ettiği ‘bungalov ve dağ köşkü’ projesinde inşaatı biten evler atıl kaldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Dosya şu an Danıştay’da. Genel Müdürlüğümüz Hukuk Müşavirliği tarafından Danıştay’a itiraz edildi. Dava sonucu beklenmektedir. Bu nedenle Gölcük’le ilgili bir adım atabilmek için önce Danıştay’dan gelecek kararı beklememiz gerekiyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Bolu Belediyesi’ne 2012 yılında, 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017’de ihale yapıldı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. Projeye bazı sivil toplum örgütleri karşı çıkınca yargıya başvuruldu. Mahkeme aşamasında, Bolu Belediyesi’nce Gölcük Tabiat Parkı’ndaki ormanlık alana bungalovlar yerleştirildi. Bungalovlar boyandıktan sonra hazır hale geldi. Neredeyse bitmek üzere olan projeyle ilgili 2018 yılının aralık ayında, Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2019 yılının mayıs ayında da mahkeme tarafından proje iptal edildi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararına itiraz ederek davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi geçen yıl mart ayında konuya ilişkin kararını açıkladı. Verilen kararda, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi dava konusu işlemin kısmen iptali, kısmen davanın reddi, kısmen davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda Bolu İdare Mahkemesi’nce verilen kararın istinafa başvurulan kısmı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine karar vermiş ve 30 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 11.03.2020 tarihinde oy çokluğu ile karar vermiştir” denildi. Ankara İdare Mahkemesi’nin kararının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından Danıştay’a itiraz edildi. Danıştay’ın vereceği karar beklenirken, bölgede, 7 milyon TL harcanan bungalovlar atıl şekilde bekliyor.

DANIŞTAYIN KARARI BEKLENİYOR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Gölcük Tabiat Parkı’yla ilgili bir adım atılması için Danıştay’dan gelecek kararı beklediklerini ifade ederek, “Gölcük’le ilgili şu an devam eden bir yargı süreci var. Bolu İdare Mahkemesi’nin ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği kararlar var. Dosya şu an Danıştay’da. Genel Müdürlüğümüz Hukuk Müşavirliği tarafından Danıştay’a itiraz edildi, sonuç beklenmektedir” dedi.

Gölcük’ün Türkiye’nin gözbebeği olduğunu ifade eden Metin, şöyle konuştu:

“Gölcük sadece bizim değil, Türkiye’nin gözbebeği. Orayla ilgili bir karar verileceği zaman Bolu halkının istekleri yok sayılamaz. Gölcük bizlere emanet bir doğa harikası ve biz Gölcük’e zarar vermeden hatta daha da güzelleştirerek gelecek nesillere bırakmakla mükellefiz. Gölcük’le ilgili şahsi fikrimi daha önce de defalarca açıkladım. Hala aynı fikirdeyim. Gölcük olsun, Abant olsun, Yedigöller olsun Bolumuzun tüm doğal güzelliklerini korumak ve yaşatmak zorundayız.”

