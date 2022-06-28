7 kişinin katledilmesi davasında, 112 ve polisle ’45 dakikalık telefon görüşmesi’ konuşuldu

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA’da, Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 4’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Dedeoğulları ailesinin avukatları, Mehmet Altun’un saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ve polisle 45 dakika boyunca yaptığı telefon görüşmesini gündeme getirdi. Altun da ”Sadece teslim olmayla ilgili konuşma geçti” diye cevap verdi.

Olay, geçen yıl 30 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları’nın (65) evine, 2010’dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos’ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Altun’un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu Altun hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme’ suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği iddiasıyla ‘yakarak mala zarar verme’ suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığı’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi. İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar Altun’un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş’in hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme’, ‘yakarak mala zarar vermeye azmettirme’ suçlarından yargılanmaları istendi.

4’ÜNCE KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Duruşmaya tutuklu Mehmet Altun ile Dedeoğulları arasında silahla saldırı öncesi mayıs ayınca çıkan kavga nedeniyle tutuklu bulunan eniştesi Lütfi Keleş ile Veli Keleş’in oğlu Ali Keleş, SEGBİS yöntemiyle katıldı. Dedeoğulları ailesinden geriye sağ kalan oğulları Çetin Dedeoğulları ile yakınları da salonda hazır bulundu.

OTOMOBİLİ KİRALAYAN TANIK KONUŞTU

Duruşmada Mehmet Altun’un saldırıda kullandığı otomobili kiraladığı firmadan Muhammet Talha Göncü, tanık olarak dinlendi. Mehmet Altun’u tanımadığını belirten Göncü, ifadesinde, ”Oto kiralama işi yapıyoruz. Mehmet Altun’u tanımıyorum. İlk kez ofise geldiğinde gördüm. Tam tarihi hatırlamıyorum; ama 2 günlük araç ihtiyacını olduğunu söyledi. Daha önce de uzun süreli başka firmalardan araç kiraladığını gördüğümüz için 2021 model bir aracın sözleşmesini yapıp verdim. Ücretini de nakit ödedi. Öğleden sonra saatlerinde teslim ettim aracı. GPS cihazından hızlı olduğu gördüm ve telefonla arayıp, hızlı gittiğini belirterek ‘Polis ceza yazabilir’ diye uyararak yavaş gitmesini söyledim” dedi.

‘POLİSLE TESLİM OLMAYLA İLGİLİ KONUŞMA GEÇTİ’

Dedeoğulları ailesinin avukatları, Mehmet Altun’a olay günü aileye gidip kavga davası hakkında şikayetlerini geri almasını istemesiyle ilgili “Silah zoruyla şikayetin geri alınmayacağını bilmiyor muydun?” diye sordu. Altun da, ”Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum” diye cevap verdi. Avukatların, silahlı saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ve polisle 45 dakika telefonla görüşme yaptığını, bu görüşmenin içeriğinin ne olduğunu sormaları üzerine Altun, ”Sadece teslim olmayla ilgili konuşma geçti” dedi.

Yine avukatlar, Altun’a, cezaevinde telefonla dayısıyla yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili “Dayına, çoğu polis, ‘Bunlar ölmeyi hak ediyor’ diyor demişsin” diye sordu. Altun da dayısıyla yaptığı telefon görüşmesinde ne konuştuğunu hatırlamadığını belirterek, ”Öyle bir şey konuşmadık. Hatırlamıyorum” dedi.

BANKA HESAPLARININ İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ

Dedeoğulları ailesinin avukatları Mehmet Altun’un eşi Zehra Altun’un olayın meydana geldiği 30 Temmuz’dan bugüne kadar geçen süreçteki banka hesaplarının incelenmesini, Altun’a cezaevinde harcaması için gönderilen para transferlerinin incelenmesini ve iddianameyi hazırlayan savcının mahkemede dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti talepleri reddetti. Heyet, Mehmet Altun’un tüm telefon görüşme ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesine ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden Altun ile yapılan telefon görüşme kaydının istenmesine karar verip duruşmayı 20 Eylül tarihine erteledi. (DHA)

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