7 KASIM AY’A DÖNÜK GENEL YORUM

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UZAYIN derinliklerinde anlaşılmaz , sıra dışı aktiviteler yaklaşmakta olan bir dizi fenomenin yeterince belirgin bir işareti olabilir; GÜNEŞ ve AY’ın sihirli dokunuşları ,belirleyici ,değiştirici yüksek yönetici konumları ve dünyaya yakın geçecek milyonlarca yıldır temas halinde olan , fazlasıyla yüklü , gizemli ve değişime dönük sürprizlerle dolu mİsyoner KUYRUKLU YILDIZLAR , kader belirleyici , şekillendirici enerjiler olarak ön plana çıkıyor. İlerleyen günlerde güç dengeleri anlık radikal değişimler süreci içerisine giriyor; XX. Yüzyıl içerisinde kontrolü elinde tutan bölgesel çapta , etkili yaptırımlara sahip liderlerin güç kayıpları , ekonomik çöküntüler ve YILDIZI parlamaya başlayan , gittikçe güçlenen yeni öncü liderlerin ortaya çıkmasıyla büyük kontrolün el değiştirdiği , çoklu ses getirecek zamanlara doğru hızla evriliyoruz. Öncelikli olarak 8 ve 14 Kasım tarihleri arası gerilim yüksek , SU ve TOPRAK enerjilerinin yüksek doz etkileşimleri dünyanın birçok bölgesinde zorluklar ve anlık değişimler yaşanmasına sebep olabilir , yeraltı faaliyetleri aktif konumunu sürdürüyor olacak. 17 -28 Kasım tarihleri içerisinde ekonomik çalkantıların tavan yapacağı , çok geniş bir alana yayılacak KAOS , insanların büyük çaplı olumsuzluklar yaşamasına neden olabilir. Gezegenin karma döngüleri kuşağı içerisinde vereceği sınav öncekilerden çok daha çetin , karışık sorularla ve denklemlerle dolu olacak gibi gözüküyor.