7 işçinin yaralandığı kaza anı kamerada

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde işçi servisi bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. 7 işçinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Körfez ilçesine Barbaros Mahallesi yakınları D-100 karayolunda geçen gece 01.00 sıralarında İsmail Pamuk yönetimindeki 41 P 6039 plakalı işçi servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, görüntülerde seyir halindeki işçi servisinin bariyere çarptıktan sonra bir anda yol ortasına devrildiği görülüyor.
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