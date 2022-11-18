7 ilde hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde banka önünde park halindeki bir otomobilden 720 bin lira nakit para çalınmasıyle ilgili yürütülen çalışmada yakalanan 3 şüphelinin daha önce de benzer şekilde 7 ilde hırsızlık yaptığı saptandı. Haklarında tutuklama kararı bulunan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çayırova’da bir banka önünde park halindeki otomobilden 720 bin lira nakit para çalınması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan sabıkaları bulunan O.K., E.M. ve K.M. olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet sahte plaka ele geçirildi.

7 İLDE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞ

Gözaltına alınıp, emniyete getirilen 3 şüphelinin farklı tarihlerde İstanbul Pendik’te 250 bin lira, Çorum’da 10 bin lira Konya’da 23 bin lira Ankara’da 330 bin dolar ve 11 bin euro çalınması olayının failleri olduğu öğrenildi. İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Konya, Çorum illerinde çok sayıda benzer suça karışan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., E.M. ve K.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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