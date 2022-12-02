7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- SİİRT’te 4 yıl önce, 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı saldırı ile birçok terör eylemine katıldığı belirlenen Azad Öngüç isimli terörist, Şırnak’ta yakalanarak, tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışmada, ‘Canfeda Alman’ kod adlı terörist Azad Öngüç’ün TIR dorsesinin altına saklanarak yurda giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı. 24 Kasım’da jandarma ekiplerince 3 kişinin içinde bulunduğu söz konusu TIR, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan araştırmada TIR’daki 3 kişiden birinin ‘Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından da aranan ‘Canfeda Alman’ kod adlı terörist Azad Öngüç olduğu tespit edildi. Terörist Azad Öngüç ile birlikte yanındaki 2 kişi de ‘Bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek’ suçundan gözaltına alındı.

Terörist Azad Öngüç’ün, başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt merkez Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak için görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan, 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi. Öngüç’ün ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu ‘Hakkı Gabar’ kod adlı İskan Akyüz’ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi. Terörist Öngüç, işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -