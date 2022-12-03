7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

- Reklam -



SİİRT’te 4 yıl önce, 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı saldırı ile birçok terör eylemine katıldığı belirlenen Azad Öngüç isimli terörist, Şırnak’ta yakalanarak, tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışmada, ‘Canfeda Alman’ kod adlı terörist Azad Öngüç’ün TIR dorsesinin altına saklanarak yurda giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı. 24 Kasım’da jandarma ekiplerince 3 kişinin içinde bulunduğu söz konusu TIR, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan araştırmada TIR’daki 3 kişiden birinin ‘Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından da aranan ‘Canfeda Alman’ kod adlı terörist Azad Öngüç olduğu tespit edildi. Terörist Azad Öngüç ile birlikte yanındaki 2 kişi de ‘Bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek’ suçundan gözaltına alındı.

- Reklam -

Terörist Azad Öngüç’ün, başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt merkez Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak için görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan, 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi. Öngüç’ün ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu ‘Hakkı Gabar’ kod adlı İskan Akyüz’ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi. Terörist Öngüç, işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.