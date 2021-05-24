7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte hem halk hem de turistler, sahilleri doldurdu. Mersin plajlarını havaların ısınmasıyla halk ve yerli- yabancı turistler hareketlendirdi. Sahilleri...