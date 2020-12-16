7 aylık SMA hastası Kürşat Ömer, yardım bekliyor

Sinan HARMANCI/SULUOVA,(Amasya), (DHA) – AMASYA’nın Suluova ilçesinde yaşayan Nesibe-Seyhattin Gece çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) teşhisi konulan 7 aylık oğulları Kürşat Ömer için ABD’de uygulanan gen tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Suluova ilçesinde yaşayan Nesibe-Seyhattin Gece çifti, oğulları Kürşat Ömer’i 3 aylıkken hareketlerindeki yavaşlık nedeniyle doktora götürdü. Kürşat Ömer’e SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Kürşat Ömer’in sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor. Gece çifti de oğullarına ABD’de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan 2,1 milyon euroluk gen tedavisini yaptırabilmek için yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerden uzanacak yardım elini beklediklerini söyleyen anne Nesibe Gece (35), “Üç aylıkken hastalığının tanısı konuldu, üç ay yoğun bakımda kaldı. Bu sürecin 1,5 ayı entübe halinde geçti. Oğlumun kokusuna hasret kaldım, oğlum gözlerimin önünde eriyor. Bir anne olarak dayanamıyorum. Oğlum beni gördüğünde ağlıyor, sesimi duyduğunda ağlıyor ama ben onun ağlama sesini bile duyamıyorum. Lütfen yalvarıyorum; oğlum zamanla yarışıyor, çocuğumun zamanı yok. Çocuğumun hastalığı gün geçtikçe daha da çok ilerliyor, oğlum makinelere bağlı olarak nefes almaya başladı, lütfen yüreği güzel insanlara bir anne olarak yalvarıyorum, oğlumun sesine nefes olun, oğlum tek başına nefes alsın ve makinelere bağlı nefes almasın” dedi.

İşçi baba Seyhattin Gece (45) de “Çocuğumun sağlığına kavuşması için tüm yardım severlerden destek bekliyorum” diye konuştu.

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