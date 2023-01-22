7 ayda baktığı 6 kediden 5’i öldürüldü, 1’i kayboldu

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Muammer İRTEM- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Filiz Akın Karabulut (43), evinde beslediği ‘Dobi’ isimli kediyi başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü buldu. Karabulut, Dobi ile birlikte 7 ayda 5 kedisinin öldürüldüğünü, 1’inin de kaybolduğunu belirterek polise şikayette bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Menekşe Caddesi’ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Filiz Akın Karabulut, komşularının uyarısıyla bahçeye çıktığında evinde beslediği ‘Dobi’ isimli kediyi, başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü buldu, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Kedi ise belediye ekiplerince gömülmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.

Şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karabulut, Dobi dışında 7 ayda beslediği bir kedinin yüzünün parçalanarak, birinin yakılarak, birinin dövülerek diyaframının patlaması sonucu, birinin de sert cisimle vurularak öldürüldüğünü, birinin de kaybolduğunu söyledi.

Karabulut, “Komşularımdan duyup geldim. Önüne et atıp başına sert cisimle vurmuşlar. 20 gün önce kedilerimden birinin başı da böyle olmuş, araba çarptığını düşünmüştüm. Bu sefer de başına vurulup öldürülmüş. Sırayla kedilerimi öldürüyorlar. Şu ana kadar 6 kedimi öldürdüler. Bu sitede ne olduğundan artık eminim. Yine şikayetçi oldum” dedi. (DHA)

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