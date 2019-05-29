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29 Mayıs 2019
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Onur konuğu dünyaca ünlü besteci Leo Brouwer olan ‘6’ncı Uluslararası İstanbul Gitar Festivali’ gerçekleşti.
Kültür-Sanat Haberleri

‘6’ncı Uluslararası Gitar Festivali’ gerçekleşti

Editör Editör

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Onur konuğu dünyaca ünlü besteci Leo Brouwer olan ‘6’ncı Uluslararası İstanbul Gitar Festivali’ gerçekleşti.

20 – 24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen, sanat yönetmenliğini Ayşegül Koca’nın üstlendiği ‘6’ncı Uluslararası İstanbul Gitar Festivali’, Maltepe Üniversitesi ana sponsorluğunda Maltepe Üniversitesi Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu’nda yapıldı. Festivalde, konserlerin yanı sıra masterclasslar, seminerler, yarışmalar ve müzik aletleri fuarı müzikseverlerle buluştu.

Bu yıl 80’inci yaşını kutlayan dünyaca ünlü besteci Leo Brouwer’ın onur konuğu olarak katıldığı festivalde Brouwer hayranları ile bir araya geldi. ‘En İyi Çağdaş Latin Müziği Bestesi’ dalında Grammy ödülü sahibi Brouwer, festival vasıtasıyla 30 yıl sonra İstanbul’da gitaristlerle bir araya gelerek düzenlenen seminerle müzik yaşamını ve eserlerini anlattı.

Festivalin ilk günü açılış konserinde, uluslararası birçok yarışmada ödül sahibi olan Eren Süalp sahne aldı. Süalp konser programında, Brouwer’un ‘Sonata’ isimli eserini de seslendirdi. Konserin ikinci yarısında ise bugüne kadar 18 yarışmada birincilik elde eden ve kendi kuşağının en iyileri arasında gösterilen Goran Krivokapic, eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Festivalin ikinci gününde Remi Boucher ve İtalyan gitarist Lorenzo Micheli, üçüncü gününde flamenko dalında ünlü gitarist Pedro Sierra ve Serranito, dördüncü gününde ise Ruben Bettencourt ve Marcin Dylla müzikseverlerle bir araya geldi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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