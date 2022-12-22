6’ncı Sağlık Ekonomisi Kongresi, Ankara’da gerçekleştirildi

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ANKARA, (DHA) – Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği, 6’ncı Sağlık Ekonomisi Kongresi’ni geçtiğimiz hafta TED Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Kongreye, kamu, akademi ve sağlık sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği, 6’ncı Sağlık Ekonomisi Kongresi’ni geçen hafta TED Üniversitesi’nde yapıldı. 2 gün süren kongrede tıbbi teknolojiler, sağlıkla ilgili güncel sorunlar ve yeni teknolojili ürünlere erişimin yanı sıra ilaç fiyat ve geri ödeme politikaları, pazardaki ilaçların satış hacmi ve değerleri, ilaç harcamalarının dünyadaki durumu gibi pek çok konu başlığı masaya yatırıldı.

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Kongrede TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve Önceki Dönem Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı adına Osman Nuri Erdem, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necla Özer, Lokman Hekim Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Elif Hilal Vural kürsüye çıktı. Öte yandan TED Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jülide Yıldırım Öcal, TİTCK’dan Doç. Dr. Mehmet Kürşat Derici, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Ergün ve SEPD Denetleme Kurulu Üyesi Uzm. Ecz. Kağan Atikeler de konuşma yaptı.

ÇALIŞKAN: İLAÇLAR ÜLKEYE GİREMİYOR

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Çalışkan şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de son dönemde mevcut ve özellikle yenilikçi ilaçlara erişimde sorunlar yaşanıyor. Yayınlanan raporlara göre ilaç üreticileri/tedarikçileri ve fiyat ve geri ödemeye yönelik halihazırdaki düzenlemeler ilaç arzının bozulmasına, ilaçta yetersizliğin yaşanmasına yol açıyor. Bir başka ifade ile, kamu kurumlarının yenilikçi ilaçlara erişimde uyguladığı politikalardan dolayı bu ilaçlar ülkeye giremiyor. Kaliteli sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, zayıf altyapı, tedarik sistemlerindeki aksaklıklar gibi birçok faktör daha sayılabilir. Bu faktörlerin en kısa sürede ortadan kalkması için yeni çözüm yollarının kalıcı bir biçimde geliştirilmesi gerekiyor.”

KOÇKAYA: ÜLKEMİZDE YENİLİKÇİ İLAÇLARA ERİŞİMDE SORUNLAR VAR

ECONiX Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya ise konuşmasında, “Yaptığımız çalışmalara göre ABD ve Avrupa`da kişiselleştirilmiş kanser tedavisinde onaylanmış 106 ilacın sadece 36`sı Türkiye`de geri ödenmektedir. Geri kalan 70 ilaçtan ruhsatlı ya da ruhsatsız olsa bile, geri ödemesi olmadığı için hastalar erişememekte, tedavi olamamakta. Bu durum kaynak eksikliğinden dolayı değildir. Türkiye`nin sağlık alanında bir kaynak eksikliği sorunu bulunmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası`nın verileri incelendiğinde toplanan sağlık primleri ile gerçekleştirilen sağlık harcaması arasında bütçe fazlası var. Bir diğer ifade ile SGK topladığı prim kadar sağlık harcaması yapmıyor. 2022 yılında yayınladığımız çalışmaya göre SGK 2015 yılından beri sağlık alanında bütçe fazlası vermekte. Pandemi döneminde 27 milyar TL olan bu fazla, 2021 yılında 13 milyar TL olmuştur. Önemli olan kaynakların doğru yönetimi, böylece Türkiye yenilikçi ilaçlara erişim sorunu olmayan bir ülke olabilir” diye konuştu.