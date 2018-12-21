Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gürle Mahallesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahı Orhan Bey zamanında, 692 yıl önce yaptırılan camisi ve tarihi hamamı, tarihi evleri ve tarihi çeşmeleri ile bölgenin yeni turizm merkezi olmaya aday.

Mahalle Muhtarı Mehmet Uzun, Gürle’nin, Bursa’daki Cumalıkızık’tan eksiği olmadığını, hatta  fazlası olduğunu belirterek, “Camimiz, Bursa Ulu Cami’den 70 yıl önce yapılmış, hamam da aynı dönemde. Tarihi evlerimiz ve tarihi çeşmelerimiz de öyle. Bu mekanlarımızın turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

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