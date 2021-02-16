67,5 metre sürüklenen Elif’in ölümüne neden olan sürücünün 9 yıl hapsi istendi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da üniversiteye hazırlanan kardeşi ile yaya olarak eve dönerken kazada yaşamını yitiren Elif Bereket’in (17) ölümüne neden olan sürücü Ali Badıllı hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sürücünün önündeki aracı makas atıp sağından geçmek isterken kazanın yaşandığı belirtilen iddianamede, Elif Bereket’in otomobilin çarpması sonrası 67,5 metre sürüklendiği kaydedildi. Elif Bereket’in arkadaşları ise sürücünün hak ettiği cezayı alması için imza kampanyası başlattı.

Karaköprü Mahallesi’nde 26 Ocak günü lise öğrencisi Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket’e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Badıllı’nın otomobili ise Alibaba Mahallesi’nde boş arazide üzerine battaniye örtülü olarak bulundu.

Elif Bereket’in arkadaşları, sürücünün hak ettiği cezayı alması için internette ‘Elif Bereket için adalet’ başlıklı imza kampanyası başlattı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kazaya ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede olay günü Elif Bereket’in kardeşi Yaşar Bereket ile yolun karşısına geçmek istediği sırada Ali Badıllı’nın kullandığı 34 JV 0990 plakalı otomobil ile makas diye tabir edilen hareketi yaparak çarparak ölümüne neden olduğu anlatıldı. İddianamede, kazada kıl payı ölümden kurtulan kardeşi Yaşar Bereket, ablasıyla evlerine döndüğünü, bu sırada otomobili görünce ‘abla dur’ dediğini, kendisinin yolun karşısına geçtiğini, ancak durmayan aracın ablasına çarptığını anlattı.

‘TESLİM OLMAK İSTERKEN YAKALANDIM’

İddianamede, tutuklu sürücü Ali Badıllı’nın da ifadesine yer verildi. Otomobilini olaydan 2 hafta önce 250 bin liraya aldığını belirten Badıllı, kaza sırasında hızını hatırlamadığını sol şeritte seyreden aracın görüş açısını kapatması nedeniyle yola çıkan Elif Bereket’e çarptığını ve panikleyerek kaçtığını kaydetti. Badıllı’nın genç kızın öldüğünü öğrendikten sonra vicdan azabı çektiğini ve teslim olmak için karakola giderken yakalandığını, pişman olduğunu dile getirdiğine yer verilen iddianamede, Elif Bereket’in çarpmaya bağlı olarak vücudunun büyük bölümünde kemik kırığı, iç organlarında hasar oluşması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

MAKAS ATIP., ÖNÜNDEKİ ARACI SAĞINDAN GEÇMEK İSTEMİŞ

Hazırlanan iddianamede Ali Badıllı’nın suça yeter taksirli hareketlerinin olduğu, hızının şehir içi trafiğe göre aşırı yüksek olduğu, Elif Bereket’e çarpma noktası ile kan izlerinin bulunduğu mesafe arasının 67,5 metre olduğu belirtilerek, sürücünün akan trafikte makas olarak tabir edilen önündeki aracı sağından geçme eylemi sonucu kazanın gerçekleştiği anlatıldı.

Sürücünün olay günü basiretli bir şekilde hareket etmeyip aşırı sürat yaptığı kazanın meydana gelebileceği neticesini öngördüğü halde hızını kesmediği, işini şansına, becerisine veya otomobilinin özelliklerine güvendiğinin görüntü izleme ve olay yeri inceleme tutanaklarından anlaşıldığına değinilen iddianamede, bilinçli taksirle hareket etmesi sonucu Elif Bereket’e çarparak ölümüne sebebiyet veren sürücü hakkında kamu davası açılması istendi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Ali Badıllı’nın yargılanmasına başlanacak.

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