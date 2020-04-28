Koronavirüs salgını ile birlikte adeta üvey evlat muamelesi gören ve bizim geleceğimiz olan tarım sektörünün stratejik önemi bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de çalışan 65 yaş üstü nüfusun yüzde 65,5’i tarım sektöründe yer alıyor.

65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarlasına, bağına, bahçesine gidemeyen çiftçiler oldu.

Bilim insanları bir yanda korona virüse karşı çareler ararken bir yandan da insanların yaşamı için gerekli gıdaların temini için çalışmalar yapılıyor. Bu bağlamda birçok ülke ardı ardına tarım ve gıda konusunda çeşitli önlemler açıklıyorlar.

Ülkemizde tarım alanlarının, tarımsal üretimin, çiftçi sayısının, kırsal alan nüfusunun sürekli düştüğü bu süreçte, tohum, gübre, mazot, ilaç ve işçi gibi tarımsal girdi fiyatlarının aşırı bir şekilde artması bunun yanında tarımsal ürünlerin tarladaki fiyatının çok düşük kalması yüzünden çiftçimiz emeğinin karşılığını alamadığı gibi para kazanmak şöyle dursun girdi maliyetlerini bile karşılayamaz olmuştur.

Ülkemizde hayvancılık neredeyse yok olma tehlikesi ile karşı karşıya iken tarımda da dışa bağımlı hale gelmiş durumdayız. Tarım dünyada korunan bir sektörken bizde ise tarım reel bir sektör olarak kabul görmüyor. Tarımda girdi maliyetleri çok yüksek durumda. Buna karşılık çiftçimiz hak ettiği desteği zamanında ve yeterli şekilde alamıyor.

Çiftçilerimiz uygulanan yanlış tarım politikaları yüzünden tarımsal üretimden adeta koparıldılar. Son 20 yıl içerisinde 3,5 milyon hektar işlenebilir tarım arazisi boş kaldı. Çiftçi Kayıt Sistemine göre kayıtlı çiftçi sayısı 2003 yılında 2,8 milyon iken şimdi ise bu sayı 2,1 milyona düşmüş ve yaklaşık 700 bin civarında çiftçi tarımsal faaliyetlerden vazgeçmek zorunda kalmıştır.

Tarımsal üretiminin sürekliliğinin sağlanması ülkemiz için hayati bir önem taşıyor. Çiftçilerimizin neredeyse tamamına yakını borçlu. Borçlar yeniden yapılandırılmalı, faizleri ise silinmelidir. Hiç olmazsa dünya petrol fiyatlarının dibe vurduğu bu dönemde en temel girdilerden birini oluşturan mazot fiyatları biran önce indirilerek destek sağlanmalıdır. Ayrıca üreticiye alım garantisi desteği de verilmelidir.

Ülkemizde ne yazık ki genç çiftçilik yok denecek kadar az durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de çalışan yaşlı nüfusun yüzde 65,5’i tarım sektöründe yer alıyor. 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarlasına, bağına, bahçesine gidemeyen çiftçiler oldu. Ekim, dikim ya da ilaçlama yapması gereken bu çiftçiler geçici süreliğine işçi tutmak zorunda kaldılar.

Tam da sebze tohumu ve fidesi ile pamuk, ayçiçeği, mısır gibi ürünler için ekim, dikim, gübreleme ve ilaçlamanın yapılması gerektiği bir dönemdeyiz. Bazı ürünler için de hasat zamanı yaklaşmış hatta başlamıştır. Bunun yanı sıra bir de mevsimlik işçi sorunu da bu durumun başka bir yönü olarak karşımızdadır.

Eğer içinde bulunduğumuz ekim/dikim/bakım sezonunu iyi değerlendiremezsek tarımsal ürünleri ve gıdaları üretmemiz zora girer, bunun sonucunda da ürün kaybı yaşar dolayısı ile tüketiciler de sağlıklı ve yeterli miktarda gıdaya ulaşamaz. İnsanlar için en önemli ihtiyaç maddelerinden bir olan gıda fiyatları da alır başını gider. Hatta gıdaya ulaşmak mümkün olmayabilir.

Ülkemizde tarım politikası doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Pansuman önlemlerle sorunların çözülemeyeceği artık bir gerçek. Çiftçilerimiz hak ettiği desteği zamanında ve yeterli bir şekilde almalıdır.

Sonuç olarak bu salgın döneminde tarım ve gıda sektörlerinin önemini daha iyi anlamalı ve üreticiden tüketiciye kadar hepimiz bu bilinç içinde davranmalıyız.