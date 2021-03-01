650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

İSTANBUL'da, sahte parfüm üretimi yaptığı tespit edilen imalathaneler ve depolara düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi. Prof. Dr. Oğuz Özyaral, parfüm alınırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Özyaral, "Sahte parfüm cilt kanseri yapar, solunum yollarında sorunlar yaratır. TÜBİTAK'ın cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen ÜTS uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğini mutlaka kontrol edin" dedi.