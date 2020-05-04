Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı bulduğunu açıkladı.

Türkiye’nin Kovid-19’a karşı örnek bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü hızlı şekilde şekilde kestik.”

“Hiçbir şey tam manasıyla normal düzene dönemeyecektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir.”

Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacak.

-Bir normalleşme planı hazırladık. Plan, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle hazırlandı.

-65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar kısıtlama günlerinde 4 saat süreyle sokağa çıkabilecekler.

-Berber, kuaför, güzellik merkezleri ve AVM’ler 11 Mayıs’ta hizmete açılacak.

-YKS 27-28 Haziran’da LGS ise 20 Haziran’da yapılacak.