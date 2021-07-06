62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, Konya’da başladı

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İLK OLARAK YOĞURT MAYALAYAN TEMSİLİ NASREDDİN HOCA BEHZAT UYGUR, “BURAYA GELİRKEN GÖRDÜK GÜZEL GÖLÜMÜZDE ARTIK SU SEVİYESİ BAYAĞI AŞAĞIYA İNMİŞ, KURUMAYA BAŞLAMIŞ. BİZİM O GÜZEL KİRAZIMIZIN LEZZETİ O GÜZEL GÖLDEN GELİYOR. O YÜZDEN MAYAYI ATARKEN EN BÜYÜK DUALARIM; ÇEVRE DİYORUM, DOĞA DİYORUM, DOĞA BİLİNCİ DİYORUM. BİZ DOĞAYI SEVERSEK DOĞADA BİZİ SEVER. BU MÜSİLAJ BELASINDAN DA KURTULMAK İÇİN MAYAYI TÜM DUALARIMLA BİRLİKTE GÖLE ÇALIYORUM” İFADELERİNİ KULLANDI. (CEMAL FİLİZ - ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU/KONYA-İHA)

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, “Nasreddin Hoca Çömezleri” tarafından protokol üyeleriyle yapılan geleneksel “şenlik çağrısı” ile başladı.


Etkinlikler kapsamında ilk olarak Akşehir Kaymakamlığına gelen Nasreddin Hoca Çömezleri, Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz’dan bahşiş aldı.Görevlilerin elindeki tokmağı alarak davul çalan Kurnaz, “Nasreddin Hoca Şenliklerimize tüm Akşehir halkını davet ediyorum.” dedi.
Daha sonra Akşehir Belediyesine geçen Nasreddin Hoca Çömezleri, Belediye Başkanı Salih Akkaya’dan bahşiş aldıktan sonra, davulu başkana verdi.Davul çalan Başkan Akkaya de tüm halkı şenliklere davet etti.
Ziyaretlerin ardından Akşehir sokaklarını gezen Nasreddin Hoca Çömezleri, davul çalarak, halkı şenliklere davet etti. Nasreddin Hoca Çömezleri, sokaklarda karşılaştıkları vatandaşlara, şenlik programının yazılı olduğu broşürleri dağıttı.

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