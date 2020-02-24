Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı’na göre, Türkiye’de halen ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören çocuklar arasında yaklaşık 600 bin üstün zekalı çocuk bulunuyor.

Ne var ki bu çocukları bulup çıkarmak, zekalarına göre özel eğitimlere tabi tutmak sanıldığı kadar dolay değil.

Ellerinden tutulsa belki de dünya çapında bilim insanı olabilecek, yaptıkları buluşlarla Türkiye’yi itibar açısından olduğu gibi ekonomik bakımdan da uçurup götürecek çocuklar ilgisizlik yüzünden kaybolup gidiyorlar.

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Peki, bir çocuğun üstün zekalı olduğu nasıl anlaşılır?

Daha okula gitmeden okumayı söken, karşısındakini afallatan sorular soran, kelime hazneleri zengin, doğaya meraklı ve enerjik çocukların üstün zekalı olma ihtimalleri yüksek.

Bunların özel testlerden geçirilerek zeka düzeylerinin net biçimde ortaya çıkarılması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda devreye girmeli, öğretmenlerle işbirliği yaparak üstün zekalı çocukların belirlenmesini sağlamalıdır.

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Bazı özel vakıf ve derneklerde de zeka testleri yapılıyor ama ücretli.

Bu testlerden biri için 400, diğeri için 500 lira talep ediliyor.

Yani, bir çok aile, çocuğunun üstün zekalı olduğunu düşünse bile bu testleri kolay kolay yaptıramıyor.

Kaldı ki, test yapılıp çocuğun üstün zekalı olduğu anlaşılsa bile onun özel eğitim göreceği yerler yok.

Burada da Milli Eğitim Bakanlığı’na görev düşüyor.

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Osmanlı döneminde, sarayın emrinde çalışan Turnacıbaşı denilen kişiler diyar diyar dolaşarak üstün zekalı çocukları belirler, onları özel eğitime aldırırlarmış.

100’üncü yaşına yaklaşan Cumhuriyet’in bu alanda Osmanlı’nın gerisine düşmesi anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değil.

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Son günlerde felsefe kitaplarına düşkünlüğüyle medyanın ilgi odağı olup “Küçük Filozof” diye adlandırılan 10 yaşındaki Atakan bunları düşündürdü bana.

Aramızda çok Atakan var.

Yeter ki onları bulup çıkartabilelim…

DERBİ GEYİKLERİ

Taraftar, “Hani şampiyon yapacaktın” diye Ali Koç’a tepki göstermişler.

Çok gitmeyin başkanın üstüne canım!

Adamcağız, Süper Lig değil, Birinci Lig şampiyonluğundan söz etmiştir belki de.

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Ersun Yanal, “Savaşa devam” demiş…

Fenerbahçe’nin savaşacak hali kalmadığına göre, ünlü teknik adam İdlib’deki savaştan söz ediyor olmalı!

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Derbi maçın sonunda Aziz Yıldırım şöyle demiş midir acaba:

“Kongrede Koç dururken Aziz’i kurban ederseniz olacağı budur işte…”

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Polis, Fenerbahçeli futbolcuları, Fenerbahçeli taraftarlardan korumak için sıkı güvenlik önlemleri almış.

Valla, daha bu bir şey değil.

Fenerbahçe böyle devam ederse, futbolcuları 14 günlük koronavirüs karantinasına almak bile zor kurtarır.

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Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç hakkında 110 bin tweet atmışlar.

Koç, böylece Twitter’da TT olmuş.

Eh, bu da bir şeydir.

Koç, Fener’i değil ama taraftarlar Koç’u şampiyon yaptı.