21.1 C
Ankara
18 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar 600 Bin hasta var, tedavi eden yok!
Yazarlar

600 Bin hasta var, tedavi eden yok!

Nuri Kayış Nuri Kayış

-

4
0

İzmir’de 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, internetten aldığı siyanürü karıştırarak yaptığı limonatayı annesine ve babasına içirdi ve onların ölümüne neden oldu.

O gencin şizofreni hastası olduğu açıklandı.

++

Gelin, korkunç bir aile dramına neden olan bu hastalığı biraz yakından tanıyalım:

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre dünyada 50 milyon, Türkiye’de ise 600 bin şizofreni hastası var.

Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür’ün hastalıkla ilgili verdiği bilgiler özetle şöyle:

“Şizofreni; kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında önemli değişikliklere neden olan ruhsal ve beyinsel bir hastalık.
Hastalarda genelde gerçekle hayal dünyasını ayırt edememe, mantıksal düşünme kaybı, normal duygusal tepkiler verememe ve toplumsal kurallara uyamama gibi sorunlar görülüyor.

Bu durumdaki kişide hastalığın süreci içinde sosyal, mesleki, ailevi ilişkilerinde ve kendine bakım gibi alanlarda belirgin bozulmalar başlıyor.

Duygu, düşünce ve davranışta ikilem yaşayan hasta, dış dünyadan büyük oranda soyutlanarak kendi iç dünyasına dönüyor. Daha sonraki aşamada halüsinasyonlar görüyor.”

++

Şimdi can alıcı soruya gelelim:
Bu hastalığın tedavisi var mı?

Hastalık tam olarak tedavi edilemiyor ama ilaçla ve psikoterapi yoluyla kontrol altına alınabiliyor.

Şizofreni hastası tedavi yoluyla kontrol altında tutulmadığı takdirde ise kendisi ve çevresi için ciddi tehlike oluşturuyor; örneğin intihar edebiliyor, cinayet işleyebiliyor, yangın çıkarabiliyor, soygun yapabiliyor, trafik kazalarına yol açabiliyor.
++
Peki, şimdi bir can alıcı soru daha:

Türkiye’deki 600 bini bulan şizofreni hastası tedavi altında mı?

Şizofreni hastalarından birkaç bini akıl hastanelerinde ve psikiyatri kliniklerinde tedavi görüyor. Verilen ilaçları ailesinin kontrolünde kullanıp yaşamını normal şekilde sürdüren şizofrenler de var.

Ne var ki ülkemizde yüz binlerce şizofren hiçbir tedavi görmeden aramızda dolaşıyor.
İşte, pimi çekilmiş bomba gibi her an patlamaya hazır olanlar da bunlar.

++
Sağlık Bakanlığı’nın şizofreni hastalarının belirlenmesi ve tedavisi konularında daha özenli çalışması gerekiyor.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikSehic: Fenerbahçe’yi biliyoruz, galibiyet alacağız
Sonraki İçerikGüzeller, Pamukkale’ye hayran kaldı
Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Bu Haberler Kaçmaz!

Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi

Editör -
Deri hastalıklarını iyileştirmek amaçlı kullanılan tedavi, cilt sorunlarının yanı sıra kozmetik estetik uygulamalarda da kullanılmaya başlandı.

Microsoft yapay zekâ ile ‘engel’leri kaldırıyor

Fortnite’ta John Wick için av başladı

‘Akıllı teknoloji dijital dönüşümün anahtarı’

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yazarlar

Hüzünlü bir hikaye

Nuri Kayış -
Mustafa Kemal’in milli mücadeleyi başlatmak üzere zorlu bir deniz yolculuğuyla Samsuna gittiği Bandırma vapuru acaba bugün nerede? Bu sorunun...
Devamını Oku
Öne Çıkan

Özgürlüğe Kalkan Vapur 19 Mayıs 1919

Nuri Kayış -
Özgürlüğe Kalkan Vapur - GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER! Özgürlüğe Kalkan Vapur yazı dizisi görseli - Nuri Kayış
Devamını Oku
Yazarlar

Leasingle alınan malın kira ödemeleri ...

Sabri Arpaç -
Leasing yani finansal kiralama ile alınan iktisadi kıymetlerin (Makine, teçhizat veya taşınmaz ve benzeri) kiralama dönemi yani taksitleri bitmeden başka bir firmaya devredilmesine uygulamada çok rastlanmaktadır....
Devamını Oku
Yazarlar

Tek adam rejimi ile çalan ve çalınanlar

Orhan Uğuroğlu -
Türkiye Büyük Millet Meclisinin “Yok hükmünde” olduğunun fotoğrafı resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair,
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71