600 Bin hasta var, tedavi eden yok!

İzmir’de 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, internetten aldığı siyanürü karıştırarak yaptığı limonatayı annesine ve babasına içirdi ve onların ölümüne neden oldu.

O gencin şizofreni hastası olduğu açıklandı.

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Gelin, korkunç bir aile dramına neden olan bu hastalığı biraz yakından tanıyalım:



Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre dünyada 50 milyon, Türkiye’de ise 600 bin şizofreni hastası var.



Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür’ün hastalıkla ilgili verdiği bilgiler özetle şöyle:



“Şizofreni; kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında önemli değişikliklere neden olan ruhsal ve beyinsel bir hastalık.

Hastalarda genelde gerçekle hayal dünyasını ayırt edememe, mantıksal düşünme kaybı, normal duygusal tepkiler verememe ve toplumsal kurallara uyamama gibi sorunlar görülüyor.



Bu durumdaki kişide hastalığın süreci içinde sosyal, mesleki, ailevi ilişkilerinde ve kendine bakım gibi alanlarda belirgin bozulmalar başlıyor.



Duygu, düşünce ve davranışta ikilem yaşayan hasta, dış dünyadan büyük oranda soyutlanarak kendi iç dünyasına dönüyor. Daha sonraki aşamada halüsinasyonlar görüyor.”

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Şimdi can alıcı soruya gelelim:

Bu hastalığın tedavisi var mı?



Hastalık tam olarak tedavi edilemiyor ama ilaçla ve psikoterapi yoluyla kontrol altına alınabiliyor.



Şizofreni hastası tedavi yoluyla kontrol altında tutulmadığı takdirde ise kendisi ve çevresi için ciddi tehlike oluşturuyor; örneğin intihar edebiliyor, cinayet işleyebiliyor, yangın çıkarabiliyor, soygun yapabiliyor, trafik kazalarına yol açabiliyor.

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Peki, şimdi bir can alıcı soru daha:



Türkiye’deki 600 bini bulan şizofreni hastası tedavi altında mı?



Şizofreni hastalarından birkaç bini akıl hastanelerinde ve psikiyatri kliniklerinde tedavi görüyor. Verilen ilaçları ailesinin kontrolünde kullanıp yaşamını normal şekilde sürdüren şizofrenler de var.



Ne var ki ülkemizde yüz binlerce şizofren hiçbir tedavi görmeden aramızda dolaşıyor.

İşte, pimi çekilmiş bomba gibi her an patlamaya hazır olanlar da bunlar.

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Sağlık Bakanlığı’nın şizofreni hastalarının belirlenmesi ve tedavisi konularında daha özenli çalışması gerekiyor.