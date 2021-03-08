60 yıldır tahta kaşık yapıyor  

SAKARYA’nın Taraklı ilçesinde Sabri Özşahin (74), babasından ve dedesinden öğrendiği kaşıkçılık mesleğini 60 yıldır yapıyor. Sabri Özşahin el işi tahta kaşıkların ilgi gördüğünü, sevilerek kullanıldığını söyledi.

Taraklı ilçesi Alballar Mahallesi’nde oturan Sabri Özşahin küçük yaşta babası ve dedesinin yanına giderek kaşık ustalığını öğrendi. Mesleği 60 yıldır sürdüren Özşahin, kaşık odası olarak adlandırılan atölyede yaptığı yemek kaşıklarını satarak geçimini sürdürüyor. Özşahin köylerdeki nüfusun azalması ve çocukların uzun süren eğitim hayatından dolayı çırak yetişmediğini söyledi. Mesleğin son temsilcilerinden olduğunu belirten Özşahin, “Bu meslekte biz son kuşağız. Çocukları çalıştıramıyoruz. Çocuk 6 yaşında okula başlıyor. Ondan sonra 25 yaşına kadar okul okuyor. Biz bu işe alışırken okul falan yoktu. Dedelerimizin ve babalarımızın yanında en hafif işlerden başlayarak öğrendik. 2 sene çalıştıktan sonra gereken noksanlarını ustalar söylerler ama ben şu anda torunlarıma bu işi öğretemiyorum” dedi.

Kaşık yapmak için önce taslak oluşturduğunu ve sonrasında oyma işlemi yaparak kaşık elde ettiğini anlatan Özşahin, “Ben gençliğimde bir günde 200 ile 250 arasında kaşık yapıyordum kayın ağacından. Kayın ağacı çok elverişli bir ağaç olduğu için hem de genç olduğumuz için rahat rahat yapıyorduk. Artık yaşımdan dolayı az kaşık yapabiliyorum” diye konuştu.

Tahta kaşıkların ilgi gördüğünü ve sevilerek kullanıldığını, mesleğini severek yaptığını belirten Özşahin, “Benim bu işte başarılı olmamın sebebi çok severek yapıyor olmam. Bu işi severek yapmazsan başarılı olamazsın” ifadelerini kullandı.