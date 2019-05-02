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2 Mayıs 2019
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Kosova’nın Prizren kentinde yaşayan 78 yaşındaki Aliye Tabak, 60 yıldır pazarcılık yaparak hayatını kazanıyor.
Dış Haberler

60 yıldır çalıştığı pazarın tek kadın pazarcısı

Editör Editör

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Kosova’nın Prizren kentinde yaşayan 78 yaşındaki Aliye Tabak, 60 yıldır pazarcılık yaparak hayatını kazanıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de tezgâh açan Tabak, “Pazardaki herkes ile aram çok iyi. Pazarın tek kadını, Türk kadını benim. Pazarda herkes bana yardım ediyor, mutluyum” dedi.

Prizren’de pazarda balıkçılık yapan 78 yaşındaki Aliye Tabak, bugüne kadar birkaç farklı pazarda da tezgah açtığını ve son 20 yıldır balık sattığını söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde de tezgah açan Aliye Tabak, yaz kış demeden çalışmayı sürdürdüğünü zira ülkedeki ekonomik koşulların eskiye göre çok daha zorlayıcı olduğunu söyledi.

Tabak, “Yaklaşık 60 senedir bu işi yapıyorum. Yaz kış meydanlarda ve sokaklarda çalıştım. Dükkânım yoktu, belediyeden de yardım almadım. 3 ayrı bölgede pazarcılık yaptım ve bu 3. pazarım. 1962’den bu yana da devam ediyorum. Emekliye ayrıldım ama yine de çalışıyorum. Emekli maaşı geçinmek için çok az. İşler iyi değil, eskiden çok daha iyiydi. Eskiden bir evi geçindirirdim. Şimdi sadece kendime bakabiliyorum” dedi.

Pazarda tek kadın tezgahtar olduğunu söyleyen ve insanlarla diyaloğunun kendisini mutlu ettiğini belirten Tabak, “Pazardaki herkes ile aram çok iyi. Pazarın tek kadını, Türk kadını benim. Pazarda herkes de bana yardım eder. Ağır bir şey olduğunda kaldırmama yardım ederler. Eskiden domates, biber satardım. Ama şimdi balık satıyorum. Balıklar benim için yeni bir zanaat. Yaz kış sabah 8’den akşam 5’e kadar çalışıyorum. Kışın soğuk oluyor ama odun yakıyorum. Yazın sıcak olunca da çeşmemiz yakın, elimizi yüzümü yıkıyoruz. Hasta da olmam. Müşteriler beni sever, sürekli benden alırlar” dedi.

Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan, Türk asıllı Aliye Tabak, yeğenleri ile yaşamını sürdürüyor.

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