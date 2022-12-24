60 metreden dereye düşen kadın öldü

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Selçuk BAŞAR/ARSİN (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Arsin ilçesinde fındık bahçesinde temizlik yaparken dengesini kaybedip 60 metre yüksekten dere yatağına düşen Fatma Er (52) hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçenin Yolüstü Mahallesi Karaırmak mevkisinde meydana geldi. Fındık bahçesinde temizlik yapan Fatma Er, dengesini kaybedip yaklaşık 60 metreden dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Dere yatağına inen ekipler, Fatma Er’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Fatma Er’in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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