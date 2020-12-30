60 bin liralık maske makinesi atık malzemelerden imal edildi

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Palandöken İlçe Belediyesi, piyasada değeri 60 bin lira olan maske makinesini atık malzemelerden bin 900 liraya imal etti. Günde 2 bin 500’e yakın 3 kat maske üretimi yapan makineyle ilgili bilgi verin Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Atölyemizde yaptığımız yerli ve milli makineyle bugüne kadar 500 bin civarında maske ürettik” dedi.

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında merkez Palandöken Belediyesi, kültür merkezi olarak hizmet veren binaları maske üretim atölyelerine dönüştürdü. Belediye, seri üretim için çare aramaya başladı. Başkan Muhammet Sunar, seri üretim için piyasa değeri 60 bin lira olan makinenin benzerini Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait atölyede yapılmasını istedi. Ekipler, atık malzemelerden bin 900 lira harcayarak maske makinesi yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’ne kurulan maske makinesiyle günde 2 bin 500’e yakın 3 katlı carrahi maske üretilmeye başlandı.

Pandeminin başladığı günlerde maske temininin zorluğu sebebiyle kültür merkezlerini maske üretim atölyesine dönüştürdüklerini belirten Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Palandöken Belediyesi olarak ‘maske tasarlayıp üretebilir miyiz?’ diye düşündük. Giysi tasarım merkezimizde ilk olarak yıkanabilir maskeler yapıp halka dağıttık. Tek kullanımlık maske üretimine de gerekli malzemeleri temin ederek geçtik. Seri üretim için bir makineye ihtiyaç duyuyorduk. Makinayı temin etmek için araştırmaya başlayınca satın almanın gayet güç ve maliyetli olduğunu gördük. Fiyatı 60 bin lira civarındaydı ve elimize ulaşması da birkaç ayı bulacaktı. Yaptığımız istişareler sonucunda mimar ve fen işlerinde bulunan arkadaşlarımızla beraber ‘Bu makineyi imal edebilir miyiz?’ diye düşündük. İnternette gördüğümüz birtakım örnekler üzerinden çalışmalar yaptık. Çok kısa süre içerisinde bu makinayı ortaya çıkararak, seri üretime geçtik” diye konuştu.

‘MAKİNEYİ 1900 TL’YE İMAL ETTİK’

Palandöken Belediyesi envanterine geçen makine ile günlük ortalama 2 bin-2 bin 500 arasında maske ürettiklerini ifade eden Başkan Sunar şunları söyledi:

“Ürettiğimiz yerli ve milli makinanın sağladığı kolaylık, bugüne kadar 500 bin civarında maske üretebilme imkanı sundu. Fen işlerinde atölyemizde ürettiğimiz bu makinenin toplam maliyeti bin 900 lira oldu. Hem düşük maliyetli hem de kendi imkanlarımızla üretebiliyor olmamız, bizim için çok önemliydi. Bir taraftan da maskeyi yapacak malzemenin zor olduğu ve makinenin temininin çok güç olduğu bir zamanda ihtiyacımızı kendimiz temin etmiş olduk. Bu açıdan ben Palandöken Belediyesinin imkanları ve kapasitesi açısından, yapmış olduğumuz makinada kendi maskelerimizi üretmemizi oldukça anlamlı buluyorum. Maske üretimi ile birlikte 10 ev hanımını da iş sahibi yaptık.”

FOTOĞRAFLI