6 yaşındaki öğrencinin vurduğu öğretmen kahraman ilan edildi

- Reklam -

ABD, (DHA) – ABD’nin Virginia eyaletinde geçen Cuma günü 6 yaşındaki bir öğrencinin vurduğu öğretmen Abby Zwerner’in (25) olay sırasında gösterdiği çaba, polis tarafından kahramanlık olarak nitelendirdi. Yaralı öğretmenin önce sınıftaki çocukları güvenli bir yere götürdüğü daha sonra kendisi için yardım çağırdığı ifade edildi.

Virginia eyaletinin Newport News kentinde polis şefi Steve Drew, dün yaptığı basın toplantısında Richneck İlköğretim Okulu’ndan 6 yaşındaki erkek çocuğunun, annesinin ruhsatlı silahını sırt çantasında okula soktuğunu ve öğretmen Abby Zwerner’ı kasıtlı olarak bu silahla vurduğunu belirtti. Polis Şefi Drew öğretmenle konuştuğunu ve durumun stabil olduğunu ifade ederek Abby Zwerner olay anında yaralı olmasına rağmen üstün bir çabayla sınıftaki çocukları güvenli bir yere götürdüğünü ve sonra kendisi için yardım çağırdığını belirtti.

Polis Şefi öğretmen için “O bir süvari, o bir kahraman” yorumu yaparak olay sırasında çocukları dışarı çıkarken gösteren güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, 6 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuğun tıbbi bir tesiste tedavi gördüğünü kaydetti.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -