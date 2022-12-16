6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümüne soruşturma; amca ve halası gözaltında

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Engin ÖZMEN-Hakan TÜRTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de cezaevinde olan Sibel- Gökhan Tiftik’in kızları Elif Nur (6), yakınlarının evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Elif Nur öldü, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturmada halası ve amcası ‘çocuklara kötü muamele’ iddiasıyla gözaltına alındı. Elif Nur’un aynı evde yaşadığı 9 ve 12 yaşındaki ağabeylerinin de bakımsız ve halsiz halde bulunup, vücutlarında morluklar olduğu tespit edildiği ve korumaya alındığı belirtildi. Küçük kızın anne ve babası cenazeye izinli olarak katıldı.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangir Kurumlu’nun yaşadığı eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık’ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ HALA VE AMCA EMNİYETTE

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nce şüpheli görülen Elif Nur’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından ‘çocuklara kötü muamele’ iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ifadeleri için Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

CENAZEYE İZİNLİ KATILAN ÇİFT AĞLADI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Elif Nur Tiftik’in cansız bedeni, Fevziçakmak Mahallesi’ndeki camiye getirildi, yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Elif Nur Tiftik, kılınan namazın ardından cenaze aracıyla mezarlığa götürüldü.

Eskişehir Kapalı Cezaevi’ndeki Sibel ve Gökhan Tiftik, savcılık izniyle kızlarının cenazesine katıldı. Jandarma ekiplerinin ring aracından indirdiği Tiftik çifti, Elif Nur’un tabutunu açıp son kez yüzünü görürken, gözyaşlarına boğuldu. Duaların ardından Elif Nur Tiftik toprağa verildi.

BAKIMSIZVE HALSİZ KARDEŞLERİN VÜCUTLARINDA MORLUK

Polis ekiplerinin evden aldığı Yiğit ve Metin Tiftik kardeşler ise sağlık kontrolünden geçirilip, devlet korumasına alındı. Yapılan incelemede, çok bakımsız ve halsiz haldeki 2 kardeşin vücutlarında bazı morluklar olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, babaanne Cihangir Kurumlu’nun da arandığı belirtildi. (DHA)

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