6 yaşındaki Elif Nur’un şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı (2)

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ASAYİŞ ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

Eskişehir’de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in şüpheli görülen ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada firari olarak aranırken, Fevziçakmak Mahallesi’nde yakalanan babaanne Cihangül Kurumlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli Kurumlu, sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Kurumlu’nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (DHA)

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)

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