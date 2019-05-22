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22 Mayıs 2019
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OKUL ONCESI EGITIMIN ZORUNLU HALE GETIRILMESININ COCUKLARIN FIZIKSEL GELISIMINI OLUMLU YONDE ETKILEYECEGINI BELIRTEN FIZYOTERAPIST CAGIL ERTURK, “ILK YILLAR BILISSEL, KARAKTER, SOSYAL VE BEDENSEL DEGISIMI YONUNDEN COK FAZLA ONEM ARZ EDIYOR. COCUKLARIN 18 YASINA KADAR SERGILEDIKLERI AKADEMIK BASARISININ YUZDE 33’UNU, 6 YASINA KADARKI BASARISI OLUSTURUYOR” DEDI.(ISTANBUL-DHA)
Eğitim Haberleri

6 yaşa kadar verilen eğitimin akademik başarıda payı büyük

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 OKUL öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesinin çocukların fiziksel gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “İlk yıllar bilişsel, karakter, sosyal ve bedensel değişimi yönünden çok fazla önem arz ediyor. Çocukların 18 yaşına kadar sergiledikleri akademik başarısının yüzde 33’ünü, 6 yaşına kadarki başarısı oluşturuyor” dedi.

Okul öncesi eğitimin, çocukların gelişiminde ileriye yönelik birçok katkısı olduğunu ve bu zamanda alınan eğitim kalitesinin çok önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “İlk yıllar bilişsel, karakter, sosyal ve bedensel değişimi yönünden çok fazla önem arz ediyor. Çocukların 18 yaşına kadar sergiledikleri akademik başarısının yüzde 33’ünü, 6 yaşına kadarki başarısı oluşturuyor” diye konuştu.

AKTİVİTELER ÇOK ÖNEMLİ

Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aktivitelerin çocuğun el fonksiyonlarının gelişiminde önem arz ettiğini belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Çocuk okul öncesi eğitim merkezine geldiği andan itibaren aralıksız bir şekilde ellerini kullanacağı faaliyetlerde bulunur. Gerek bireysel gerek grup aktivitelerinde yaptığı faaliyetler onun el fonksiyonel kapasitesini arttırır niteliktedir. Çocuğun okul öncesi eğitim kurumlarında yaptığı boyama sırasında boya kalemlerini, çeşitli kağıtları, makas veya uhu, bant gibi araçları kullanması önem taşıyor. Her gün aynı aktivitelerin tekrarlanması sebebiyle çocuğun el kas kuvveti, parmak kavraması ve ince motor becerisinin gelişmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

“FİZİKSEL GELİŞİMDE OLUMLU ETKİYE SAHİP”

Verilen eğitimlerin çocuğun gelişiminde büyük rol oynadığını ifade eden Ertürk, “Okul öncesi dönemden ilkokula kadar olan yaş aralığı özel ilgi görüyor çünkü bu çağdaki çocukların geçirdiği dönüşümler, onların görsel algı becerilerini iyi yönde geliştiriyor ve çocukları ilkokula hazırlıyor. Okul öncesi eğitimin çocukların fiziksel gelişimleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu kanısına varıldı” dedi.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ETKİSİ UZUN VADEDE DEĞERLENDİRİLMELİ

Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesinin çocukların fiziksel gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini Ertürk, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Fiziksel gelişimi iyi olan, el becerileri yüksek ve el kavrama kuvveti iyi olan çocuklar akademik ve sosyal faaliyetlerde daha başarılı olacaktır. Bu konudaki çalışmaların daha sağlıklı olabilmesi için, geniş çapta çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle ülkemizde, çocukların el kavrama ve beceri testlerinin ortalama değerleri hakkında bilgi verecek çalışmalara ve normatif veriye ihtiyaç var. El becerileri ve kavrama kuvveti ileride çocuğun başarısı ve meslek seçimi dahil olmak üzere birçok sonucu etkileyebilir. Okul öncesi eğitimin etkisi uzun vadede değerlendirilmelidir. Okul öncesi eğitimde koruyucu fizyoterapi çalışmaları için milli eğitim bakanlığı ve öğretmenler ile yürütülecek ortak çalışmalar yapılmalıdır.”

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