6 KATLI DEV PROJE: MAMAK’TA YENİ AİLE YAŞAM MERKEZİ İNŞAATI SÜRÜYOR

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente yeni aile yaşam merkezleri kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mamak Mutlu Mahallesi’nde yapımına başlanan aile yaşam merkezinin 2023 yılı haziran ayında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 25 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 6 kattan oluşan dev proje tamamlandığında Mamak, ikinci aile yaşam merkezine kavuşmuş olacak.

Başkente yeni aile yaşam merkezleri kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yapımına başladığı Mamak Mutlu Mahallesi Aile Yaşam Merkezi’nde (AYM) inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yapım çalışmaları aralıksız devam eden merkezin 2023 yılı haziran ayından tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

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6 KATLI DEV PROJE

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 6 katlı dev projenin yapımı büyük ölçüde tamamlandı. Yaşlılar lokalinden BELMEK’e, gençlik merkezinden kadınlar lokaline, engelliler lokalinden çocuk kulübüne, yarı olimpik iki adet havuzdan sauna ve hamama, kapalı spor salonundan basketbol ve voleybol sahasına, kütüphaneden otoparka kadar pek çok faaliyet alanına sahip olacak modern merkez, 7’den 70’e tüm vatandaşlara açık olacak.

Kent genelinde yer alan Aile Yaşam Merkezleri Başkentlilerin sosyal faaliyetlerde bulunabilmesi, spor yaparak sağlıklı yaşam sürmesi ve mesleki kurslara katılarak el becerilerini geliştirmesi için ücretsiz hizmet verecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 25 Haziran 2021 tarihinde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla Ankara’da bulunan AYM’lerin sayısı 12’ye yükselecek. Mamak ilçesi ise 2’nci AYM’sine kavuşmuş olacak.