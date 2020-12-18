Ana Sayfa Haberler 6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza
Kategoriler: Güncel Haberler

6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA’da polis ekiplerince düzenlenen baskında, bir dernekte kumar oynayan 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 44 bin 100 TL  ceza uygulandı. Derneğin bulunduğu apartmanın içinin ve dışının toplam 6 kamerayla izlenerek polis baskınına karşı önlem alındığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunluk Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan bir dernekte, kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti. Ekipler, apartmanın çatı katında ve koridorda 6 kişinin olduğunu gördükten sonra derneğin bulunduğu dairenin zilini çaldı. Ancak kapıyı kimse açmadı. Bunun üzerine gerekli yasal izinleri alan polis ekipleri, çağırdıkları çilingire kapıyı açtırdı. 1’i kadın 8 kişinin olduğu dernekte yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar pulları bulundu. İnceleme sırasında dairenin 6 kamerayla izlendiği tespit edildi. İçerdekilerin kameralarla polisi fark ettikleri ancak dışarı çıkamadıkları öğrenilirken, 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 44 bin 100 TL ceza uygulandı. Dernek yöneticileri hakkında ise ‘kumar oynanması için yer temin ettikleri’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
2 dakika önce

Son Haberler

Kanser tedavisinde yeni yöntem; kemoterapinin yan etkisi en aza indirilecek

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan…

1 dakika önce

Ukrayna Savunma Bakanı: Türk İHA’lara ihtiyacımız var

Sonat KEREM/KIEV, (DHA)- Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk İHA’ların etkinliğinin Suriye ve Dağlık Karadağ’da görüldüğünü…

1 dakika önce

Kirpiklerinizi uzatmak isterken gözünüzden olmayın

İSTANBUL(DHA)- Kirpik hijyeninin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Her gün birkaç dakika…

1 dakika önce

İtfaiye erinin yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da tamir ettiği asansör kabininin çalışması sonucu tavanla kabin arasında sıkışan Turan Yağmur'un…

2 dakika önce

İstanbul’da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri

Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Ali KEREM BENGİ - İsa ALMAÇAYIR,…

2 dakika önce

Tümörü temizledikleri el bileğine protez yapan doktorlarla aynı hastanede çalışıyor

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan Ali Rıza Turhal'ın (24) el bileğinde kötü huylu kemik…

2 dakika önce