6 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Çanakkale merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY’nin ’emniyet yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda, 16 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli’de ise ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması’na yönelik soruşturmada, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Ankara’da da terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 26’sı muvazzaf 48 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin ’emniyet yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturmada, 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Çanakkale merkezli Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin, meslekten ihraç edilen eski polisler olduğu belirtildi.

FETÖ’NÜN ‘TSK YAPILANMASI’NA OPERASYON: 15 GÖZALTI KARARI

Kocaeli’de, FETÖ/PDY’nin ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması’na yönelik soruşturmada, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin ‘TSK yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 üsteğmen, 7 astsubay ve 7 askeri öğrenci olmak üzere 15 kişi için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 7’si görevde, 1’i meslekten ihraç, 7 askeri eski öğrencinin gözaltına alınması için Kocaeli, Ankara, İstanbul, Burdur, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Bursa ile Tekirdağ’da operasyon başlattı. Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

FETÖ’NÜN DENİZ KUVVETLERİ’NDEKİ YAPILANMASINA OPERAYON: 18 GÖZALTI

İzmir merkezli 8 ilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın mahrem yapılanmasında bulunan FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda 17 muvazzaf asker ile 1 sivil gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik bir süredir yürüttüğü soruşturma sonrasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. İzmir merkezli 8 ildeki operasyonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli yarbay, yüzbaşı ve astsubay rütbelerinde 17 kişi ile 1 mahrem imam gözaltına alındı. ‘ByLock’ yazışmalarında isimleri geçen askerlerin mahrem imamlarla örgütün belirlediği büfelerdeki ankesörlü telefonlardan görüşmeler yaptıkları, örgüt adına faaliyetlerde bulundukları belirtildi. Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)-

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NDA FETÖ OPERASYONU: 48 GÖZALTI KARARI,

Ankara’da, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 26’sı muvazzaf 48 asker hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı şüphelilerin, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine, 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen, 1 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Büyük bölümü gözaltına alınan şüphelilerden 26’sının hala aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi